Karácsony ugyanis a hasnyálmirigy-betegségek szezonja a túlzásba vitt zsíros ételek és az alkoholfogyasztás együttes hatása miatt.

– Jellemző hiba, hogy valaki diétát folytat karácsony előtt, majd az ünnepben felrúgja az egészet – mondta Vass Bence dietetikus, sportedző. – Sokan ilyenkor túlzott mennyiségű ételt fogyasztanak, amolyan „csaló napként” tekintenek a karácsonyra. Szerencsés az lenne, ha az emberek az ünnepet sem különböztetnék meg a többi hétköznaptól, és ekkor is megtartanák a mértékletességet. Az ételek zömét reformmódon, egészségtudatosabban is elkészíthetjük, persze lehet enni az ünnepi levesből, töltött káposztából, és akár süteményből is, ha közben mértékletesek vagyunk.

Vass Bence szerint a túlzott mennyiségű zsíros ételek és az alkohol együttes fogyasztása gyakran hasnyálmirigy-betegséget von maga után. – Ha tudjuk, hogy hajlamosabbak vagyunk ilyen problémára, vagy korábban is volt már hasonló panaszunk, érdemes erre fokozottabban odafigyelni – tette hozzá a dietetikus. – Sokat segíthet, ha aktívak maradunk az étkezéseket követően is, így egy kiadósabb ebédet követő „kajakóma” is könnyebben feloldható. Mindez az állapotunk javítása révén hozzájárul a jó közérzet fenntartásához, megőrzéséhez is.

A táplálkozási szakember szerint az év végi ünnepkör gyakori problémája a mértéktelen alkoholfogyasztás is. – A májnak van egy bizonyos alkohollebontó képessége, melyet ha meghaladunk, az alkohol csak gyűlik a vérünkben – magyarázta a dietetikus. – Amikor ez elér egy kritikus szintet, azt hívjuk alkoholmérgezésnek. Ne legyenek illúzióink, az alkohol egyfajta méreg a szervezet számára, amitől az próbál megszabadulni. Ezért is fontos, hogy mértékletesek maradjunk, és ha idáig is odafigyeltünk az egészségünkre, tegyük ezt év végén is.