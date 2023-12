Anastacia nyitja a Paloznaki Jazzpiknik nulladik napját

Anastacia 1999-ben vált ismertté, „Not That Kind” című első albuma rögtön nemzetközi sikereket ért el, négyszeres platinalemez lett.

2000-ben már negyvenezer ember előtt lépett fel Elton Johnnal a New York-i Madison Square Gardenben. Karrierje során olyan olyan legendás zenészekkel és előadóművészekkel működött együtt, mint Michael Jackson, Luciano Pavarotti, Mariah Carey vagy Eros Ramazotti. Anastacia több zenei műfajban énekel, a 2000-es évek elején a funk, a dance, a pop, az R&B és a soul egyedi ötvözete jellemezte dalait.

2003-ban született meg az általa elnevezett, „sprock-stílus”, ami a soul, a pop és a rock műfaját vegyíti. Anastacia folyton csillogó karrierje során számtalan alkalommal újult meg, sikerének kulcsát a szenvedélyében, rugalmasságában és fejlődésében látja. Legutóbbi turnéja az „I'm Outta Lockdown - The 22nd Anniversary Tour”: 2022/23-ban ünnepelte debütáló slágere, az „I'm Outta Love” megjelenése óta eltelt 22 évet, a turné az Egyesült Királyságban és Európában valósult meg, az énekesnő szerint általa lehetősége volt egy új fejezetet kezdenie zenei pályáján. A 2000-es „Not That Kind”-tól a 2017-es „Evolution-ig hét stúdióalbummal jelentkező Anastacia idén adta ki nyolcadik stúdióalbumát a Stars by Edel kiadó gondozásában, „Our Songs” címmel, amely egy feldolgozás-album.

A Jazzpiknik csütörtöki nyitónapján a 2000-es évek slágerei mellett az elmúlt években született legfrissebb dalai is meghódítják a piknikező közönség szívét.

Táncra perdülnek 2024-ben Paloznakon

A piknik második napján a ’90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies tér vissza Paloznakra világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival, őt követi Tony Hadley, a világhírű Spandau Ballet egykori frontembere.

A pénteki nap megkoronázásaként az acid jazzt a house-szal ötvöző Kraak & Smaak fogja táncra perdíteni a piknikezőket

– a ’21-es nagysikerű koncertjük után második alkalommal. A Kraak & Smaak triója néhány év alatt hatalmas karriert futott be, játszottak már a világ legnagyobb fesztiváljain, többek között a Coachella, a Bonnaroo és a Sziget fesztiválok közönségeit nyűgözték le újító szellemiségű zenéjükkel. A Kraak & Smaak Live Band neve a „ropogós és finom” kifejezést rejti, ami zenei újításukra utal: koncertjeik során keverik az élőzenét és a DJ-szetteket, ezzel a különleges harmóniával avanzsált a holland formáció Európa legjobb funk-hiphop-acid jazz együttesévé.

Augusztus 3-án, szombaton a holland Son Mieux lép fel, majd a Morcheeba koncertjével folytatódik az este. A záróesten az MF Robots utánozhatatlan hangjaival búcsúzik a három napra jazzfővárossá avanzsált Paloznak.

Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvözi energikus, új hangzású zenévé. A zenekar egyik tagja, Jan Kincaid alapítója volt a – a 2024-es fesztiválon szintén fellépő – The Brand New Heavies együttesnek, hozzá csatlakozott

Dawn Joseph énekesnő, akit Rod Stewart, Phil Collins, Michael Bublé és Craig David vokalistájaként ismerhetett meg a nagyközönség.

A kirobbanó energiájú duó fergeteges koncertet adott a jubileumi Jazzpikniken, jövő nyáron ismét egyedi vibe-okat sugárzó estét ígérnek.

