– A virslit már megvettem, most két kiló malacot és turistaszalámit viszek haza – mondta Bucsek András csütörtökön a kaposvári Berzsenyi utcai húsáruházban. – A tökéletes malacsült csak friss, finom húsból készíthető el, tette hozzá a vásárló.

Egy másik vevő, Németh Imre a kocsonya- és darált hús mellé oldalast is kért az eladótól, egy középkorú férfi azt mondta: szilveszterre teljes erőbedobással vásárol, mivel nagy a család.

Ponekker László, az 1992-ben alapított Privát Hús Kft. tulajdonosa azt mondta: idén az ünnepek olyan időpontra esnek, hogy a szokásos négy helyett két napra zsugorodik a szilveszteri vásárlási roham. Csütörtökön és pénteken kiemelkedő forgalomra számítanak, biztató, hogy az ünnepi menü alapanyagaiból a vártnál máris több fogyott. A malachús náluk nagyjából annyiba kerül, mint tavaly, a süldő kilója 1999 forint, a pecsenye csaknem két és fél ezer forint.

– A virsli tavaly óta viszont nagyjából tíz százalékkal drágult, részben az alapanyag árának növekedése miatt – mondta. – Csakhogy fordult a kocka, sokan váltottak és nem a legolcsóbb termékeinkből kérnek, így a műbeles helyett inkább a prémium kategóriás juhbeles virslit választják. Van egy hűséges, stabil vásárlói kör, akik akárcsak az előző években, úgy 2023-ban is a hagyományos ízvilágú, fűszerezésű hústermékeket részesítik előnyben. Úgy vettük észre, hogy idén szilveszter előtt többet költenek a vevőink, nagy részük 7–10 ezer forintot fizet a pénztárnál.

A kaposvári Kapos Coop Zrt.-nél is érzik a közelgő szilvesztert, Szunyog Csaba igazgató azt mondta: virsliből és debreceniből a szokásos mennyiségnél 20 százalékkal adnak el többet. Prohászka Balázs, a Kometa ügyvezetőigazgató-helyettese közölte: az ünnepek előtti időszakban teljes kapacitással dolgoztak. A szezonra jellemző kocsonya- és körömpörkölt-csomagból az értékesítés meghaladta a 200 tonnát, a virsliértékesítés is 210 tonna felett alakult.

Nem minden virsli, ami annak látszik

– A juhbeles és a frankfurti virsli is jól fogy – mondta Némethi Ernő, az egyik belvárosi ABC boltvezetője. – A debrecenit is viszik, akárcsak a többi terméket, így a lencsét és a pezsgőt.

Hazánkban az éves virslieladás 34 ezer tonna körül van, az év utolsó hónapjában ennek 10–25 százaléka fogy el, derült ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatójából. Azt is közölték: a virsli összetételét az Élelmiszerkönyv szigorúan szabályozza. A virslire vonatkozó előírások közül a legfontosabb a hústartalom: a késztermékekre vonatkoztatva legalább 51 százalék. Ha a hústartalom alacsonyabb vagy 10 százaléknál több a mechanikailag lefejtett hús a termékben, az már nem nevezhető virslinek. Így kerülnek különböző rúd, szelet, pálcika elnevezésű termékek az üzletekbe.