Az ünnepek rengeteg örömet tartogatnak, de komoly kihívásokkal is járnak. A családi, baráti vagy céges összejövetelek alkalmával rengeteg finomság kerül az asztalra, amelyeknek nagyon nehéz ellenállni. Utána pedig csábító lehet inkább a TV előtt pihenni karácsonyi filmek társaságában. A testmozgásra viszont ilyenkor is nagy szükség van.

Testedzés a hétköznapokban

Igyekezzünk a hétköznapi tevékenységekbe beiktatni a testmozgást. Már az olyan apróságok, mint egy rövid séta vagy egy kis pakolás is hozzájárulnak az egészségünk megőrzéséhez. A karácsonyra kapott ajándékutalványt például ne online váltsuk be, hanem sétáljunk vagy kerékpározzunk el az üzletbe. A kisebb bevásárlásokat is inkább gyalog intézzük el. Ezzel talán még időt is lehet spórolni, hiszen ebben az időszakban a megnövekedett forgalom miatt nehezebb autóval közlekedni a városokban.

„Amennyiben otthon vagy a munkahelyen van lépcső, abban az esetben érdemes minél több lépcsőzést beiktatni a napunkba. Ez egy olyan egyszerűen kivitelezhető mozgás, ami segít edzésben tartani magunkat” – hívta fel a figyelmet Szekosán Anett, a Technogym marketing menedzsere.

Kemény edzés, rövidebb idő alatt

Ha az ünnepek miatt kevesebb idő jut a sportra, akkor érdemes intenzívebb edzésformát választani. A HIIT, avagy a magas intenzitású intervall tréning olyan edzésforma, mely során rövid, intenzív gyakorlatok és mérsékelt pihenő időszakok váltják egymást. A HIIT nagy előnye, hogy az alacsony vagy közepes intenzitású edzésekhez képest rövidebb időt, 20-30 percet vesz igénybe.

„Többek között a Myrun futópadon is lehetőség van HIIT fókuszú Sessions edzést végezni, de a Technogym Bike beltéri kerékpáron is ki lehet választani a kívánt intenzitási szintet” – emelte ki a Technogym marketing menedzsere. Hozzátette: amennyiben valakit nem vonz a futás vagy a kerékpározás, abban az esetben jó alternatíva lehet egy teljes testet átmozgató erősítő edzést végezni a Technogym Bench funkcionális tréningszett segítségével. Egy 20-30 perces edzésvideó kiváló inspiráció lehet egy hatékony és élvezetes edzéshez.

Bízd magad rá az appra!

Sok esetben segítséget jelenthet egy applikáció a motiváció fenntartásában. Egy megfelelő alkalmazás éberen őrködik kitűzött céljaink elérése felett, és nyomon követi a fejlődésünket. Az okoseszközünk általában a kezünk ügyében van, éppen ezért ideális ösztönző erő lehet.

A Technogym - Training Coach App Activity funkciója például nyomon követi a napi aktivitást. A MOVERGY a MOVE-ok száma alapján mutatja meg a kéthetes aktivitási trendünket, amelyet a Wellness Passport tárol el. Az alkalmazás kompatibilis többek között az Apple Watch okosórákkal, így könnyen nyomon követhetőek az edzésparamétereink és eredményeink is.

Az app segít célokat felállítani, és edzéstervek is készíthetőek vele. A Fitness opció segítségével formába hozhatjuk magunkat, a Sport a teljesítmény javítását szolgálja tenisz, golf, futás vagy síelés terén, a Health&Lifestyle pedig a mozgás által segít megelőzni az egészségügyi problémákat.

Segít kimozdulni

Sokszor a sporttal kapcsolatos motivációt éppen a szürke, nyirkos és hideg téli idő veszi el. A Technogym esetében ez sem jelent problémát. A legtöbb futópadon és kardióberendezésen elérhető Technogym Outdoors kültéri tájakat hoz el a képernyőre. „Válasszuk ki Kappadókiát, a Loveland Pass hegyszorost, Ausztrália vidékeit, vagy más csodás tájat a hosszú listából, és fedezzük fel otthoni edzéseink során!” – hangsúlyozta Szekosán Anett.

Fontos dolgozni a mozgással kapcsolatos motiváció fenntartásán, mert az inaktív életmód az egészség rovására mehet. Megkönnyítheti a rendszeres testmozgást, ha az otthonunkban is tudunk sportolni, ugyanis már egy-két jól megválasztott eszköz és berendezés segítségével könnyen megőrizhetjük fittségünket az év minden szakaszában.