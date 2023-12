Büszkén mutatták érmeiket a harmadik osztályos tanulók. A közelmúltban sikeresen szerepeltek a Bolyai Matematika Csapatversenyen. – Már szeptember óta készültünk a versenyre, nem csak az iskolában, hanem otthon is gyakoroltunk – mondta el Horváth Marcell, a győztes csapat tagja.

Magyar Olivér pedig azt magyarázta, hogyan kellett megoldani a szabályjátékot. Ő már rutinos versenyző, tavaly megnyerte az országos Zrínyi Matematika Versenyt. Kampf Koppány azt szereti a matematikában, hogy nagyon változatosak a feladatok és kitartóan kell gondolkodni azon, hogy mi lehet a megoldás. – Én nagyon örültem, hogy elsők lettünk és átvehettünk az érmet, de kaptunk oklevelet, könyvet és csokoládét is – mondta el Pintér Alíz.

Fotók: Lang Róbert

Szabó Adrienn nagyon büszke diákjaira, akik a kitartó munkának köszönhetően a versenyen a dobogó legfelső fokára állhattak fel.

– A több fordulós versenyre harmadik osztálytól nyolcadik osztályos korosztály jelentkezhet, a gyakorlós tanulók egy 13 kérdésből álló feladatsort rendkívül jól töltöttek ki, így a megyei fordulót megnyerték és továbbjutottak az országos megmérettetésre – mondta el a felkészítő tanár. Hozzátette: évfolyamonként az ország hat legjobb csapata versengett korosztályonként Budapesten, a Veres Péter Gimnáziumban.

– Három feladatot kellett megoldaniuk 20 perc alatt, majd a két tagú zsűri előtt szóban kellett levezetniük a megoldásokat, majd villámfeladatokat kaptak, amelyeket két perc alatt kellett értelmezniük, megoldaniuk – jegyezte meg Szabó Adrienn.

– A villámkérdésekre bemehettem és nagyon ügyesek voltak, szeptember óta kitartóan készültek órákon, délutánonként is és ehhez az eredményhez kellett az is, hogy a szülők segítsék otthon a gyerekeket – mondta el az osztályfőnök. Hozzátette: Magyar Olivér már rendelkezett verseny tapasztalattal, így nagyban tudta a csapatot segíteni. Szabó Adrienn szerint ha egy pedagógus szívesen tanít egy tantárgyat, akkor az a tapasztalat, hogy a gyerekekkel is sikerül megszerettetni.