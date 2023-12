A reálbérek idei átmeneti visszaesése, a vásárlók rendelkezésére álló szűkebb források a jelek szerint az év végi időszakban is éreztetik a hatásukat. A karácsonyi időszakban fókuszba kerülő termékeket forgalmazó webáruházak 41 százaléka a tavalyi szezonhoz képest alacsonyabb forgalmat vár – 22 százalékuk szerint a visszaesés meghaladja a 20 százalékot is. Növekedést az e-kereskedelmi cégek 32 százaléka vár, miközben 27 százalék a tavalyi szint ismétlődésére számít – derül ki az Olcsóbbat.hu ár-összehasonlító portál gyorsfelmérésében részt vevő közel száz hazai internetes áruház válaszaiból. A visszafogott várakozásokat alátámasztják az online kereskedőknek a Black Friday kapcsán szerzett tapasztalatai is. A teljes megkérdezett kör 45 százaléka szervezett akciót erre az időszakra, és az akciózók több mint kétharmada (69%) számolt be arról, hogy a fekete péntek forgalma alulmúlta előzetes várakozásaikat. A beszámolók 46 százaléka jelzett a tavalyinál kisebb forgalmat, ami azt jelenti, hogy nem csupán az infláció mértékével, hanem azt meghaladó mértékben csökkent reálértékben az online kereskedők árbevétele. A kosárérték a tavalyihoz hasonló szinten állt: a webáruházak 29 százaléka nem tapasztalt változást tavalyhoz képest, ugyanakkor 36 százalékuk növekedésről, 35 százalékuk pedig csökkenésről számolt be. A lehetséges okok között a legtöbb válaszadó azt jelölte meg, hogy a lakosság most kevesebb elkölthető pénzzel rendelkezik, de valószerűnek tartják azt a magyarázatot is, hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben sokan a kivárást és a tartalékolást helyezték előtérbe.

„A hazai kereskedők által érzékelt piaci visszaesés valós jelenség, de annak mértéke a teljes e-kereskedelmi szegmensben kisebb mértékű lehet, mivel idén a vásárlók a tavalyinál nagyobb mértékben rendelnek külföldön bejegyzett webáruházaktól – mondta Dévavári Dezső, az Olcsóbbat.hu vezetője. – Továbbra is érvényes marad az a hosszú távú tendencia, hogy a kereskedelmi forgalom fokozatosan tolódik át az online térbe. Így teljes piacot tekintve arra számíthatunk a karácsonyi szezonban, hogy a megrendelések száma idén is eléri a tavalyi mértéket, a megrendelt küldemények átlagos értéke pedig valószínűleg szintén stagnálni fog.