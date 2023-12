Aktuális téma a generációváltás a hazai cégeknél. Ezt mutatja a K&H családi vállalatok körében végzett felmérése, amely szerint a cégek 55 százalékánál már zajlik ez a folyamat. Az utódókból sincs hiány, a cégek 40 százalékánál ugyanis kettő potenciális következő generációs vezető is dolgozik a vállalatban, akik a későbbiekben átvehetik a stafétabotot. „A K&H portfóliójának közel felét családi vállalatok adják. Tapasztalataink szerint a családi cégeknek a hosszú távú stratégia megtervezése mellett az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a szenior vezető hogyan tudja a lehető leghatékonyabb módon átadni a vállalatot a következő generációnak. A legutóbbi családi vállalatoknak szóló klubunkon készült felmérés szerint a sikeres utódlás legnagyobb akadálya, hogy a jelenlegi vezető érzelmileg nehezen tud elszakadni az addig felépített cégétől, és nem nyitott annak teljes átadására” – mondta el Ékes Ákos, a K&H családi vállalatok központ vezetője.

Családban maradjon

Az utódlás során a legfőbb cél, hogy családon belül maradjon a kontroll. Ezt mutatja, hogy tízből 7 cég (72%) a tulajdont és a vezetést is a családban tervezi tartani, és csak minden negyedik vállalat vonna be külső vezetést a többségi tulajdonrésznek megtartása mellett. „A generációváltás az egyik legnagyobb mérföldkő a családi cégek életében, ezért komoly tervezést igényel. A felmérés szerint azonban inkább a megérzésekre, hagyományokra épül a folyamat, semmint egy előre meghatározott, írásos tervre. Utóbbival a megkérdezettek mindössze 4 százaléka rendelkezik. Többnyire az utód személyét és az átadás ütemezését csak szóban beszélik át az érintettek, illetve gyakran az utód megnevezése után sem tudatos tervezéssel történik az átadás” – részletezte a felmérés tapasztalatait Ékes Ákos. Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa és alapítója már maga is bevonta az utódokat a cégvezetésbe. Az eddigi tapasztalatai alapján ennek folyamatát éppúgy tudatosan meg kell tervezni, mint egy gyártócsarnok megépítését. Ehhez először fel kell mérni a humán erőforrást, az utódok képességeit, személyiségüket, motivációjukat. Ezt követően a szülőnek meg kell tanulnia objektívnek maradni, hogy reálisan lássa, egy adott pozícióra az utód alkalmas-e. Ha ugyanis a jelöltre az alapító erőltet rá egy számára kényelmetlen pozíciót, a kudarc borítékolva van. Az érzelmeket tehát ebben a döntésben teljes mértékben ki kell zárni.