Némelykor csak kenyér és más élelem került a kirakott lábbelikbe Mikuláskor, idézték fel a történelmi időket, majd az önként jelentkezők produkcióiból összeállított karácsonyi műsort adtak elő. Szavaltak és zenés műveket mutattak be, és volt, aki a saját versét olvasta fel. Ezután – ahogy fogalmaztak –„évek és érdem alapján” okleveleket adtak át a tagoknak Kardos István városi elnök vezetésével. Kovács Kálmánné 85., Somoskőy Jánosné a 80. születésnapjára kapott elismerést, Szabó Évának és Ottó Erzsébetnek a nyugdíjas szervezetekben végzett kiváló munkájáért járt a díszoklevél a megyei szövetségtől.

Aktívak a kaposvári nyugdíjas szervezetek, ezzel közösséget építenek, a nagypapák és nagymamák rengeteg jót tesznek, és nem csak a saját családjukban, hangsúlyozta köszöntőjében a Polgárok Házában Dér Tamás alpolgármester.

Hatalmas boldogság részt venni a nyugdíjasszervezetek életében, mert közösen kirándulnak, irodalmi délutánokat és klubfoglalkozásokat tartanak, mondta az egyik tag, a 71 éves Szabó Ferencné.

Az adventi programok fontos szerepet töltenek be a nyugdíjasszervezetek életében, jegyezte meg Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezeteinek Somogy Megyei Szövetsége elnöke. Somogyban a szövetségnek 118, főként vidéki tagszervezete működik, és van még mintegy 20, tőlük független nyugdíjasszervezet is. A megyei szövetség taglétszáma közelít a négyezerhez.