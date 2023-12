Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy az összefogás eredményeként felépült marcali létesítmény a somogyi város és környéke biztonságát szolgálja. Kiemelte: a mentőszolgálat marcali munkatársai nem csak kötelező feladataikat teljesítik, hanem mindig valami pluszt is tesznek.

Összehangoltan dolgoztak a modern légibázisért

A Készenléti Rendőrség a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. feletti tulajdonosi jogokat 2020. január 1-je óta gyakorolja. Az egészségügyi szakmai irányítást azonban továbbra is az Országos Mentőszolgálat látja el mind a riasztások tekintetében, mind a mentési folyamatok koordinálásában. A mentőhelikoptereket az OMSZ-hoz beérkező segélyhívások alapján a mentőszolgálat vármegyei irányítócsoportjai riasztják, előre meghatározott kritériumrendszer alapján. Közösen úgy döntöttek, hogy a Sármelléki Légimentő Bázis helyett új mentési központot alakítanak ki Marcaliban. Így a bázis olyan ideális helyet kapott, ahonnan a mentőegység a lehető legtöbb beteghez a riasztást követő tizenöt percen belül el tud jutni. A helikopternek fűtött hangárban van helye, kialakítottak egy mentőautó garázst is, valamint pihenőszobákat, szociális helyiségeket is kapott a személyzet.