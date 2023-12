A lehetőségekhez képest a helyjegyek elővételi vásárlásától függően – többek közt – a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Balaton–Keszthely Balaton, illetve a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCity-vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság. Lehetőség szerint további kocsikat is forgalomba állítanak a tervezetten felül, ha az utasforgalom alakulása ezt megkívánja.

A vasúttársaság azt is közölte: az Elvirán már figyelhető az adott vonat ülőhelyfoglaltsága a helyjegyeladások alapján, így az utasok választhatnak elegendő ülőhellyel közlekedő (InterCity, railjet, xpress) vonatokat. A vonatközlekedésben karácsonykor és év végén, újévkor a következő változások lesznek: december 24-én és 25-én az ünnepnapi, december 26-án a vasárnapi, december 31-én az ünnepnapi, január elsején a vasárnapi, január másodikától a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok.

A gyermekek, családosok, tanulók, diák- és felnőttcsoportok, nyugdíjasok is élhetnek a szokásos kedvezményrendszerrel. A már nem tanuló 26 éven aluliak a 33 százalékos hétvégi kedvezményt december 22-én tíz órától január elsején éjfélig vehetik igénybe. A Volánbusz helyi és helyközi autóbuszainak közlekedési rendje is változik.