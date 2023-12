Könyvet adnak a gulyás mellé

Az egyik marcali pizzéria és étterem vezetése azokra is gondol, akik nem tudnak maguknak karácsonyi menüt rendelni. – Száz adag babgulyást főzünk, amit rászorulóknak osztunk szét – mondta Egyed Márton tulajdonos. – Nálunk ez már hagyomány, karácsony előtt azokra is gondolunk, akik nélkülöznek a szeretet ünnepén. Bárki kérhet az ingyen ebédből, aki pedig nem tud elmenni érte, annak kiszállítjuk. Városon belül ingyen kivisszük azoknak, akik betegség miatt nem tudnak eljönni, vagy idősek és olyan helyen laknak, hogy nem tudják megoldani az utazást – tette hozzá a tulajdonos. Az akció sikerét jelzi, hogy már volt is olyan, aki jelezte az étteremben, hogy kér az ünnepi gulyásból. És olyan is, aki beteg szüleinek kért a babgulyásból kiszállítással, hiszen nekik a hosszabb séta is megerőltető lenne. Az akció ebben az évben ráadásul kibővült. – Egy helyi vállalkozó ötszáz kötetet ajánlott fel karácsonyra, jegyezte meg Egyed Márton. Így ezen a karácsonyon nem csak egy tál ételt, de ajándékot is kapnak a fa alá a nélkülözők Marcaliban.