Minden, ami szem szájnak ingere

Az egykori áfész boltot 73 millió forintból korszerűsítettük. Kicserélték a nyílászárókat, a villany- és fűtésrendszert modernizálták. Szigetiné Csonka Zsuzsanna. tizenöt éven át dolgozott boltosként a most megújult üzletben. – Az egyik fele vegyesbolt volt, a másik italbolt és nagyon jó látni, hogy milyen szép lett az üzlet, amelyre őszintén szólva ráfért a felújítás – tette hozzá a kelevízi nyugdíjas boltos. Az üzletben szezonális zöldségeket is kínálnak. – Hagymát, krumplit, diót is vásároltam itt – mondta el Pintér Lászlóné. Sokan nem mentek haza üres kézzel, volt, aki egy zacskó töpörtyűt vitt, más a Ballér méhész testvérek puszedlijével, vagy fás éppen kosárral távozott.