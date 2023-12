A Desedánál lakik, és esténként egészségügyi sétát tesz a kutyáival a tóparton olvasónk. Karácsony előtt a parkolónál – ahonnan csak kerékpárút és gyalogút vezet tovább– megpillantott egy külföldi rendszámú autót vesztegelni. Először azt gondolta, hogy egy párocska vetődött arra, aztán észrevette, hogy a kocsi hátulja csomagokkal van megrakodva, ekkor meg azt hitte, hogy betörőkkel van dolga. Jártában-keltében bevilágított az autóba, ekkor egy ijedt fiatal párt látott az első üléseken, akik okostelefonról esti mesét nézettek a hátul ülő két kisgyermekükkel. A gyerekek beöltözve, nyakig betakarva, látszott rajtuk, hogy aludni készültek a kocsiban. A szülők kiszálltak, és a telefonos fordító segítségével szóba elegyedtek a desedai férfival. Kiderült, hogy lengyelek, egy munkáért utaztak ide, de átverték őket. Pénzük nincs, szállásuk sem. A kaposvári férfi azonnal befogadta őket az apartman házába, és együtt töltik a karácsonyt.

Mindkét gyermek kimerült, és sokáig aludtak. Látni kell, hogy milyen fantasztikusak, senkit sem zavarnak, és hálásak, mondta róluk a szállásadójuk. Karácsonyfát is beszerzett a lengyel családnak, és bevásárolt nekik, sőt már munka ígéretet is kapott, hogy pénzhez jussanak a vendégei. Minden évben történik vele valami karácsonykor, állította a desedai férfi. Tavaly egy hajléktalan párt fogadott be az apartmanba, mert látta őket a kukából enni. Mondta is a barátainak, hogy számára a karácsony nem az ajándékozás és a bevásárlás napja, ehelyett a szeretetről kell hogy szóljon az ünnep.