Beköltözött a múzeum az egykori levéltárba; 1,4 milliárdból újították fel az épületet

Átadták a teljesen felújított régi kaposvári levéltár és börtön épületét csütörtökön. Az intézményt ezután a Rippl-Rónai Múzeum használja majd. Az első kiállítást már be is rendezték Kaposvár 150 néven, mely a város történetét és múltját mutatja be.

Fotó: TIBOR KOVACS

A Somogy vármegyei és a kaposvári önkormányzat közösen döntött arról évekkel ezelőtt, hogy a romos levéltári épületet felújítják és használatba adják a múzeumnak. A kivitelezés 1 milliárd 400 millió forintba került, melyből Kaposvár a Modern Városok Programból 400 millió forintot biztosított. A beruházás részeként szigetelték az épületet, megújuló energiával működő fűtésrendszert szereltek be, kicserélték a nyílászárókat, kiállítóhelyeket, irodákat és raktárakat alakítottak ki. Varga Éva történész, muzeológus lapunknak elmondta, a régi levéltár épülete 1763-ban barokk stílusban épült meg. Erre azért volt szükség, mert Kaposvár vármegyei központ lett. Akkoriban, a törvények szerint létre kellett hozni a levéltárat a közgyűlési jegyzőkönyvek és egyéb iratok számára. Kettő legyet ütöttek egy csapásra, mert nemcsak a vármegye archívuma, hanem a szükséges tömlöcök, börtönök is elkészülnek – mondta Varga Éva. Az évszázad során nagyon sok funkciót töltött be az épület. A legismertebb a börtön, mint rettenet, de lakásként is használták, ahol adószedő és hajdúk éltek. Ezekhez négy helyiség tartozott, ahol az archívumot alakították ki. 1934-ben ebbe az épületbe került a múzeum elég hosszú időre, mert csak 1984-ben költözött ki és került a mostani vármegyeházára – tette hozzá a Rippl-Rónai Múzeum történésze. Varga Éva arról is beszélt lapunknak, egyelőre még „ismerkednek” a felújított épülettel és azt tervezik, hogy milyen kiállításokat lehetne berendezni. A régi nemesi családokat azonban szeretnék minél többekkel megismertetni majd.

A múzeumé lett a régi levéltár Fotók: Kovács Tibor

Az eseményen Gelencsér Attila Kaposvár és a Zselic országgyűlési képviselője elmondta, annak köszönhetően tudtak pályázni a régi levéltár és börtön korszerűsítésére, hogy az ingatlan a Somogy vármegyei önkormányzat tulajdonában volt. Biró Norbert a somogyi közgyűlés elnöke beszédében elmondta, egy olyan történelmi, Somogyország történetében nagyon fontos épületnek a felújítása történt meg, mely meghatározza az identitásunkat. Szita Károly Kaposvár polgármestere az átadón arról beszélt, a romos levéltárépület méltatlan volt a városhoz, és a vármegyei önkormányzathoz, ezért fontos és szükséges volt felújítani.

