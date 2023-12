Szerda reggel, az amúgy is kaotikus közlekedést további akadályok nehezítették. A kaposvári Somssich Pál utcában, a tűzoltósággal szemben a nemrég felújított és átadott út beszakadt a menetrend szerint járó (illetve így már nem járó) busz alatt. A busz hátsó kereke felniig elsüllyedt a gödörben, nem tudott önerőből tovább menni. Több olvasónk is lefotózta a balesetet, de a közösségi oldalakon is rengete kép terjeng az esetről.

Bízunk benne, hogy hamarosan megcsinálják az utat.