Egy helyi vállalkozó a szintén ukrán származású Marina Goncharova hozta össze a helyben élő közösséget szenteste napján. Ő is és a Vöröskereszt aktivistái sokat segítenek a családoknak a beilleszkedésben. A menekült ukrán fiatalok a vállalkozó helyi vendéglátó egységében találkoztak, ahol már kora délután ünnepi hangulat uralkodott. Az asztalok roskadoztak a hamisítatlan ukrán fogásoktól, hiszen mindenki készített valami finomságot, amiből hozott a többieknek. Így a szenteste olyan volt itt is, mintha csak otthon vendégségbe mentek volna.

Együtt hangolódtak a szeretet ünnepére.

Fotó: K.R.

A társaságban volt, aki már egészen jól beszélt magyarul, mint Rebeka, aki Dombóvárra jár gimnáziumba, így már egy év alatt olyan jól el is sajátította a nyelvet, hogy segítségünkre sietve rögtönzött tolmácsnak állt. – A nyelvtan nem egyszerű, de beszélek több nyelvet és a magyart is megtanultam. Az iskolában a tananyagot is magyarul kapjuk, minden tantárgyat magyarul tanuljuk, úgyhogy belerázódtam, mesélte a fiatal lány, aki az asztalnál helyet foglaló fiatalokról is mindent elmondott. Adriana és Yura testvérek, akik Ivano Frankivskból érkeztek, mindketten dolgoznak egy komlói gyárban. A szüleik otthon maradtak, akikkel naponta tartják a kapcsolatot. – Aggódunk értük és nagyon hiányoznak, mondta Adriana. De hozzátették: vannak, akik haza tudnak menni hétvégére, mert olyan helyen élnek, ahol nincsenek állandó támadások. – De lehet, hogy egyik nap még nincs semmi, aztán másnap már jönnek a bombák, jegyezte meg Rebeka. Marina Tabon dolgozik egy üzemben, Ukrajna nyugati feléből érkezett Magyarországra és azt mesélte szeret itt lenni.

Hiányoznak az otthoniak nekik.

Fotó: K.R.

Egy fiatal házaspár foglalt helyek az egyik boxban kisgyermekkel, az édesapa Igor válaszolt kérdéseinkre, aki a magyar és angol szavakat keverve mesélte el Dombóvárra érkezésük történetét. – Mikolajivből érkeztünk a feleségemmel és a kisfiammal, miatta döntenünk kellett, hogy biztonságos helyre meneküljünk. Azért jöttünk ide, mert volt egy magyar barátunk. A feleségem édesapja katona volt a Szovjetúnióban, akinek maradtak ismerősei Magyarországon, mondta Igor. Hozzátette: azért szeretnek itt lenni a családjával, mert szerintük Magyarország és Ukrajna nagyon hasonló. – Sokkal jobb itt, mint máshol nyugaton. Hallottam, hogy Németországban nem ilyen kedvesek az emberek, itt viszont mosolyognak ránk az utcán vagy a boltban és ez nagyon jó érzés, mondta az édesapa.

Igor szerint a háború, mint olyan biztosan elhúzódik, de ő abban bízik, hogy még maximum 2 évig kell kibírni és aztán beköszönt a béke.