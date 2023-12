A fejlődés egy percre sem áll meg Fonyódon, ahol az idei évben a helyiek együtt ünnepelhették a város egyik legjelentősebb beruházását, a Szaplonczay sétány elkészültét. Az eseményen Novák Katalin köztársasági elnök is tiszteletét tette, akit elvarázsolt a fonyódiak vendégszeretete és a Várhegy szépsége. A beruházás részeként nem csak a sétány újult meg, de elkészült a Mária- és a Ripka-szobor és -kút, valamint a pagoda, illetve a környék új vendéglátóhellyel gazdagodott.

– A beruházás médiasikere, elismertsége felcsalta az embereket a partról a Várhegy oldalába – mondta Hidvégi József polgármester. – Az a tény, hogy a köztársasági elnök adta át az elkészült beruházást, ahol megismerkedett a fonyódi huszárokkal, és azóta sem feledkezik meg rólunk, azt mutatja, hogy az ország legszebb helyén az ország legszebb fiataljai élnek, akik büszkék településükre, magyarságukra.

Az elmúlt évet értékelve a jelentős eseményeket vette számba a városvezető, aki kiemelte az immár 13-ik Kolbászfesztivált, valamint a 2023-ra a nagyrendezvényekhez felnőtt Télbúcsúztatót is. – A nőnapi eseményünk telt házas volt, így nagyobb helyszínt keresnek a szervezők – tette hozzá a polgármester. – A Fonyódi Betyárok önálló estje bármely nagyvárosban megállná a helyét, büszkék lehetünk rájuk.

Nyáron három rendkívül izgalmas programot szervezhettek Fonyódon, miután sikeres pályázatot nyújtott be a város az Európa Kulturális Fővárosa kiírásra. A település hírnevét öregbítette a már hagyományos RockBalaton, valamint a Harcsafesztivál. De egyre nagyobb sikerrel szervezik meg a Balaton-átevezést és az októberi Tök Jó Napot, ami idén folklór­ral is bővült a Betyárok jóvoltából. Soha nem látott népszerűségnek örvendett 2023-ban az önkormányzat idősek napi rendezvénye, de nagy szeretettel szervezték meg az adventi napokat és a karácsonyi koncert programját is. – A rendezett strandok, a szép közterületek, a jól működő piac, intézmények, a kiváló egészségügyi ellátás, az idősekről és gyermekekről való gondoskodás koordinálása, jogszabályi megfelelése, pénzügyi biztosítása komoly háttérmunkát követel, hiszen mindennek meg kell teremteni az anyagi fedezetét, a kiszolgálószemélyzetét.



Jár a dicséret – Pályázatokat, fejlesztéseket kell kitalálni, lebonyolítani, elszámolni, épületeket, létesítményeket építünk, működtetünk, karbantartunk, fejlesztünk, ennek érdekében dolgozik lelkiismeretesen nagyon sok kollégám az önkormányzatnál és intézményeiben, akik kiemelt dicséretet érdemelnek – mondta Hidvégi József. – Településünk nélkülük nem lehetne ilyen sikeres. Büszke vagyok rájuk, a munkájukra és köszönöm, hogy segítik munkánkat, mondta a polgármester, majd hozzátette: a képviselő-testület egész éves hatékony munkája, bölcs döntéseik együtt építenek sikeres várost.