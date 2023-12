Kedden a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ tanulói örültek a meglepetésnek: Kovács Kornélia, a Kaposvári Járási Hivatal vezetője névre szólóan adta át a gyerekeknek az ajándékokat, akik műsorral és rajzzal kedveskedtek az ünnepségen.

A karácsony előtti időszakban a munkatársak lelkesen töltötték meg és csomagolták be szépen az ajándékba szánt holmikat, amit a hivatal megyeszerte eljuttatott a nehéz helyzetben élő gyerekekhez. Az első csomagokat a kaposvári Duráczky József óvoda, általános iskola, egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény ovisai és diákjai vették át. Tóth Sándor György, a Tabi Járási Hivatal vezetője is ellátogatott a helyi családok átmeneti otthonába, ahol a cipősdobozok gazdára találtak és jutott a 48 ajándékból a családoknál élő, védelembe vett kicsiknek is.