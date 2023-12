– A csapatsportok mindig arra sarkallják az egyént, hogy a saját érdekeit alárendelje a közös célnak, és hogy megtanuljon másokkal együtt gondolkodni – válaszolta kérdésünkre Teveliné Horváth Melinda, kaposvári okleveles pszichológus, sportszakpszichológus. – Ugyanakkor felelősségvállalásra is tanít, hiszen a gyermek saját döntései a csapat eredményességét is befolyásolhatják. Jól akkor tud működni a fiatal a csapatsportokban, ha az egyéni akaratát és önző érdekeit a háttérbe szorítja. Az akaratos gyermekek hajlamosak vezetői szerepre törni közösségükben, így számukra pozitív hatással lehet, ha egy csapatsportban megtanulják az együttműködést, s mellette például egy csapatkapitányi pozícióban megtarthatják, kamatoztathatják vezetői attitűdjeiket is.

Teveliné Horváth Melinda szerint a gyerekek számára fontosak a keretek, hiszen azokon belül érzik biztonságban magukat. Ezért szükséges a szülőnek szabályokat felállítani, melyekhez ragaszkodnia is kell, ám úgy érdemes ezt tenni, hogy a gyermek is érezze, milyen előnye származhat abból, ha betartja azokat. – Sosem cél az, hogy olyan gyermeket neveljünk, aki mindenkinek bólogat és nem mer kiállni magáért – tette hozzá a szakpszichológus.

– Ezért nem arról van szó, hogy mindenáron a felnőtt akarata érvényesüljön, hanem tiszteletben tartva az alapvető szabályokat, a gyermek vállalja a tetteiért a felelősséget. Így olyan szituációkban, ahol van lehetőség választásra, és döntési lehetőséget biztosítunk számára, erősíthetjük benne, hogy olykor neki kell dönteni, és vállalnia kell az azzal járó következményeket. Ilyen szituáció lehet például az, hogy mit vegyen fel, hány perc múlva induljunk el, tanulás előtt vagy utána végez el egy feladatot.