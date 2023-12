Szerdán borongós idő lesz országszerte.

A csapadékmező kissé kelet felé mozog, így a Dunántúl nyugati felén már elgyengül, míg a középső országrészben kiadósabb mennyiség várható. Nyugaton többségében tartós havazás valószínű. A Duna-Tisza közén ezzel szemben változó halmazállapotú csapadékra van kilátás: a Duna vonalához közeledve inkább havazás, míg a Tisza vonalához közeledve már hó, havas eső vegyesen a valószínűbb. A délnyugati országrészt követően a Duna vonalának tág körzetében 15-20 cm-nyi hótakaró is kialakulhat!

A Tiszántúlon, estig csak szitálások várhatóak, jelentős mennyiség még nem, de az este folyamán ide is átterjedhet a kiadósabb csapadék, mely egyre inkább havazásba vált errefelé is.

Éjszaka az ország keleti felén valószínű kiterjedt havazás, miközben nyugat felől egyre nagyobb területen szűnik meg a hóesés. Fokozatosan elgyengül ugyan a havazás intenzitása, de a Tiszántúlon is összegyűlhet 5-15 cm-es hótakaró!

A Dunántúlon élénkülni kezd az ÉNY-i szél.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

kedd délután 2,

szerda reggel -1,

szerda délután 1,

csütörtök reggel -1 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Az arra érzékenyeknél hidegfronti hatásra jellemző tünetek jelentkezhetnek: feszültebbek, idegesebbek lehetnek, romolhat a koncentrációképességük, ami a balesetveszélyt is fokozza. A megfigyelések szerint ilyenkor a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő, görcsös fejfájás alakulhat ki. Az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet és a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. A párás, ködös idő a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön, a Dunántúlon élénk ÉNY-i szél mellett már kisüthet a nap. Ezzel szemben a középső és keleti országrészben még alapvetően erősen felhős időre van kilátás, elszórtan hószállingózással, szitáló havas esővel.

- Péntekre frontmentes, szélcsendes idő várható változó vastagságú, el-elvékonyodó felhőzettel, párássággal, több-kevesebb szűrt napsütéssel. Jelentéktelen mennyiségű, vegyes halmazállapotú szitálás néhol előfordulhat. Estétől, nyugat felől egy melegfont vastagabb felhőzete érezhet a Dunántúl fölé.

- Szombatra nyugaton erősen felhős, keleten változó vastagságú, itt-ott elvékonyodó rétegfelhőzet melletti időszakosan szűrt napsütéses idő ígérkezik. Gyenge marad a légmozgás.

- Vasárnap a szombatihoz hasonló felhőzeti eloszlás mellett, a Dunántúl térségében élénkülhet a DDK-i légmozgás.

- Hétfőn, kedden enyhülést és borús időt hozhat a dél felől érkező melegebb, nedvesebb légtömeg. Szórványosan szitálás, majd eső is várható. forrás: eumet.hu