Egy héten belül átadják a megújult egykori levéltár épületét, amely várhatóan a Rippl-Rónai Megyei Múzeumnak ad helyet majd, az épület hasznosításáról Kaposvár városával egyeztetettek. Ahhoz, hogy az épület múzeumi funkciókat lásson el, az együttműködési megállapodás módosítására van szükség. A pénteki közgyűlésen elhangzott: a kaposvári városvezetés azt szeretné, hogy az épület a Vigasságok tere felőli oldalról is legyen megközelíthető. Ez azonban több kérdést is felvet, a megoldás további egyeztetéseket kíván.

Fotó: Lang Róbert



Erről is szó esett a Somogy Vármegyei Közgyűlés pénteki ülésén, ahol Biró Norbert elnök beszámolt arról, hogy jövőre két aktív turizmus fejlesztésével kapcsolatos pályázaton is indulni kíván a vármegyei önkormányzat a Zselic és a Dráva fejlesztésére. Elmondta továbbá, hogy a tankerületek jelezték, együtt kívánnak működni a vármegyei önkormányzattal köznevelési fejlesztésekben, valamint várhatóan pályázati lehetőség nyílik gyógyfürdők energetikai fejlesztésére.

A közgyűlési elnök elmondta: családbarát munkahely lett a vármegyei önkormányzat. – Kétmillió forintos vissza nem térítendő támogatásból megoldjuk a szünidei gyerekfelügyeletet és egy játszó, foglalkoztató szobát, úgynevezett kölyökkuckót alakítunk ki, mondta Biró Norbert.

Fotó: Lang Róbert



Arról is beszámolt a közgyűlésnek, hogy jó ütemben halad a vármegyeháza felújítása. Már elkészült a tetőcsere, a nyílászárók cseréje, a belső irodák megújítása, és újabb etapjához érkezett a díszterem rekonstrukciójával. Ehhez a vármegye kormányzati forrást használt fel, az eddig elkészült munkákat a közgyűlési tagok az ülést követően meg is tekinthették.

Sok munka vár jövőre a közgyűlésre

A képviselők szavaztak a közgyűlésen a jövő évi munkatervről, amellyel kapcsolatban Gyenesei István, a Somogyért Egyesület képviselője hozzászólásában megjegyezte: a jövő évi, június 9-i választás miatt biztosan sok dolga lesz a közgyűlésnek. Erre Biró Norbert azt reagálta, amennyiben a feladatok úgy kívánják, rendkívüli ülést hívnak össze.

Stikel János interpellációjában arra hívta fel a tagok figyelmét, hogy több olyan átadott kerékpárút is van, amelyeken autók és quadok is járnak. Ez balesetveszélyes, s szerinte valamilyen felhajtást gátló akadályt kellene beépíteni ezeken a helyeken. Biró Norbert erre azt reagálta, hogy neki is jelezték ezt polgármesterek. Eszközeik azonban a helyi önkormányzatoknak van arra, hogy gátat vessenek a száguldozásnak.