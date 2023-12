– A 45 új elektromos autó üzembe helyezésével egyidejűleg a Magyar Posta ugyanennyi régi, nagyobb káros­anyag-kibocsátású teherautót kivon a forgalomból. Az új Volkswagen e-Crafter teherautók villanymotorjukkal akár 160 kilométert is képesek megtenni újratöltés nélkül, rakterük több mint tíz köbméter.

Érdeklődésünkre közölték: Somogyban 129 gépjárművel és 23 motorral végzik a kézbesítést, az előbbiek átlagéletkora nyolc év, utóbbiaké öt év. Kaposváron jelenleg egy e-Crafter teljesít szolgálatot. A somogyi kormányhivatal lapunkat arról tájékoztatta: a kormányablakaikban 2020-ban 92 zöldrendszámot adtak ki, 2021-ben 227-et. Tavaly januártól október végéig 178-at, míg az idén ugyanebben az időszakban 189-et.

– A Posta a fenntartható vállalatüzemeltetés mellett kiemelt fontosnak tartja a tavaly életbe lépett kormányrendelet előírásainak betartását is, közölték. E rendelet értelmében minden új vállalatigépjármű-beszerzésnek bizonyos arányban elektromos hajtásláncú járműveket is tartalmaznia kell. A Magyar Posta a most átvett új autókkal ezt az elvárást maradéktalanul teljesíti. A gépjárműflottánk fejlesztése is azt a célt szolgálja, hogy modern 21. századi módon, a mai kor ügyféligényeit kiszolgálva működjön a Posta, ugyanakkor fenntartható módon, költséghatékonyan, gazdaságosan is lássák el feladatukat.