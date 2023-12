A gazdasági összteljesítményét tekintve Kaposvár a feltörekvő városok közé tartozik, a 348 magyar város közül az első húszban található, de van még teendő, hogy elérjük Győr vagy Debrecen szintjét, mondta napirend előtti felszólalásában Szita Károly polgármester. A kaposvári befektetők jó évet zárnak, ezért a változatlan mértékű iparűzési adó várakozásait az önkormányzat az eddigi 4,2 milliárd forintról 5,2 milliárd forintra emelte. Az előterjesztésekből kiderült, hogy a város szociális hálója szoros, és miután jövőre a minimálbér emelkedik, a települési támogatásokhoz szükséges jövedelemhatárokat úgy módosították, hogy a rászorulók ne essenek ki a támogatotti körből.

A Nadrai Norbert (Kaposfüredi Szőlősgazdák) kérdésére adott válaszból kiderült, hogy 150 millió forintot takarított meg a város a közvilágítás korábbi korlátozásával. Jelenleg a 9200 lámpa egy százaléka, 104 nem ég, de folyamatos ellenőrzés mellett javítják a hibákat. Pintér Attila (független) képviselő azt javasolta, hogy készítsenek városi egészségtervet győri mintára.

A vagyonkezelő 30 százalékos lakbéremelést kért, de a közgyűlés csak 12 százalékot hagyott jóvá, mert a lakókat terhelő további emelés helyett több mint 10 millió forintos támogatást adnak a költségvetésből a vagyonkezelőnek a fenntartásra. A kaposváriaknak szóló kedvezményekkel együtt 10 százalékkal nő a temetkezés költsége jövőre. A parkolás díja jövőre övezetenként és óránként 30-50 forinttal nő, de a parkolójegy megváltásának ideje az előző öt percre is érvényes lesz – de a jegyet ki kell tenni a szélvédő mögé. Ha valaki elővételben vesz buszjegyet, 2024-ben 300 helyett 315 forintot, ha a sofőrnél, akkor 500 helyett 525 forintot fizet majd. Az ötszázalékos emelés a bérleteket is érinti. A Takáts Gyula Könyvtár beiratkozási díja 3500-ról 4000-re emelkedik, de térítés nélkül a médiatárhoz is hozzáférést nyújt. A Ripp-Rónai Múzeumban egy felnőttbelépőjegy 1500 forintba kerül januártól.



Sokba kerül a szökevény kutya

Ha egy kutya egy éven belül többször is megszökik a gazdájától, és az ebet mindannyiszor befogja a gyepmester, akkor a jövőben ennek jelentősen nő a díjtétele, terjesztette elő Borhi Zsombor alpolgármester (Fidesz), mert a probléma egyes városrészeket érint. A képviselők egy új utca, a Maros köz elnevezéséről is szavaztak, valamint döntöttek arról, hogy emléktábla őrizze Rózsa János iparosmester nevét a Fő utca 29-es számú ház falán. A desedai horgászok két javaslatát fogadták el a háromból: az éjszakai horgászatot kiterjesztik és a parkolást átszervezik, de a bojlis horgászat idejének meghosszabbítását nem engedélyezték, mert ronthatja a vízminőséget. A közgyűlés megválasztotta a helyi választási bizottságot a jövő évi voksolásra, az egyetlen változás egy új póttag, Szörényi Péter intenzív terápiás szakorvos belépése a testületbe.

Az ülésen az is elhangzott, hogy az önkormányzat felvesz majd egy munkatársnőt, aki az Egészséges Kaposvár programot koordinálja.



Fotó: Lang Róbert