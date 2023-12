Erősödött a kereslet a lakáspiacon köszönhetően annak, hogy az érdeklődők egy része még szeretné kihasználni a kifutó nagyvárosi CSOK-ot. Sokan pedig már a jövőre induló CSOK Pluszra készülnek.

Az ingatlan.com novemberi végleges adatai szerint 16 százalékkal nagyobb volt a kereslet az egy évvel korábbinál, októberhez képest pedig 8 százalékos volt az eladó lakóingatlanokra érkező érdeklődések száma.

November végén az eladó ingatlanok száma 18 százalékkal bővült, és már közel 200 ezer ingatlanhirdetésből válogathatnak a vevők. A novemberben frissen eladásra meghirdetett lakóingatlanok száma viszont kismértékben csökkent.

Az év eleji lakáspiaci forgalmat erősíthetik azok a pozitív változások, amik a CSOK Plusz tervezetéhez képest a Magyar Közlönyben jelentek meg.

A lakásvásárlást tervezők egyre nagyobb számban jelennek meg a piacon, azaz élénkülni látszik a piaci kereslet az ingatlan.com legfrissebb novemberi adatai szerint.

Növekvő érdeklődés és 50-100 ezer elhalasztott tranzakció

Az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma 16 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest, októberhez viszonyítva pedig 8 százalékkal erősödött. “Ez változást jelent az év első háromnegyedében látott helyzethez viszonyítva, amikor gyakran 30-40 százalékos volt a keresletcsökkenés. “Nem jelent meglepetést az érdeklődők számának emelkedése, amelyben több tényező játszik szerepet. Egyrészt a jövőre induló új lakástámogatási rendszer, a CSOK Plusz nyújtotta kedvező lehetőség iránt érdeklődő családok léptek ki a piacra, hogy célpontot keressenek maguknak. Emellett vannak, akik még szeretnék kihasználni a vissza nem térítendő támogatást is biztosító CSOK-os kedvezményeket az év végi hajrában. A kereslet erősödéséhez az is hozzájárul, hogy a javuló ingatlanpiaci helyzet miatt egyre több olyan vevő lép piacra, aki az elmúlt 1-2 évben elhalasztotta a vásárlást. A 2022 óta 50-100 ezer adásvételt halasztottak a vásárlók, ami növekedési potenciált jelent a jövő évi forgalom szempontjából.” - értékelte a novemberi folyamatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

Előnyös alkupozíció a vevői oldalon

A piaci dinamikát meghatározza, hogy az ingatlan.com adatai alapján a vásárlók közel 200 ezer eladó ingatlanhirdetésből válogathatnak, ami 18 százalékkal több a tavaly november végi 170 ezres kínálathoz képest. A piaci változásokra utal viszont az a jelenség, hogy a novemberben eladásra meghirdetett lakóingatlanok száma minimálisan csökkent. A novemberi friss kínálat 6 százalékkal alacsonyabb szintet mutat októberhez képest és több mint 10 százalékot tavaly novemberhez képest. A szakember erről azt mondta, hogy már a múlt év második felében megkezdődött a kínálat bővülése, így eleve magas bázisról indult a piac. Balogh László szerint a lakáseladásban vagy továbbköltözésben gondolkozók többsége már meghirdette eladó ingatlanát, csak a kereslet nem volt képes felszívni a megnövekedett kínálatot a piacról.

Az ingatlan.com szakértője elmondta, hogy a mostani piaci helyzet és a kilátások szerint a következő hónapokban egyértelműen a vásárlást tervező lehetnek kedvező helyzetben. A kínálat továbbra is nagyobb mint tavaly ilyenkor, a vevőjelöltek alkupozíciója még mindig előnyös, az árak pedig továbbra sem emelkednek. Bár a CSOK Plusz kedvező hitelt biztosít az igénylőknek, ám ez várhatóan a későbbiekben sem okoz látványos drágulást a piacon, de a lakáspiaci forgalmat élénkítheti. Intenzívebben ösztönözhetik a vásárlásra a vevőket ugyanakkor azok pozitív változások, amik a CSOK Plusz korábbi tervezetéhez képest jelentek meg a Magyar Közlönyben. Ezek közé tartozik többek között a 80 milliós értékhatárig terjedő illetékmentesség abban az esetben is, ha a megvásárolt ingatlan vételára meghaladja ezt az összeget. További engedmény, hogy a 2024. március 31-ig megszületett gyermeket is vállalt gyermeknek kell tekinteni, ami a határidőkben bizonytalan családoknak jelenthet engedményt.