Ezentúl emléktábla tiszteleg a munkássága előtt a Fő utca 29-es számú ház falán. A története egy szegénylegényé, aki a segédlevéllel a zsebében indult külföldre, mutatta be Szabó Tamás ipar-és helytörténész, aki könyvet írt róla, és az emléktábla avatásán is közreműködött. Rózsa János dolgozott Németországban, sőt Svájcban egy üzemet bíztak rá, majd feleségével és két gyermekével hazatért. Előbb egy műhelyt alapított, ahol a kaposvári kereskedőknek gyártotta, a kórháznak és a honvédségnek tisztította a kelmét, majd gyárat létesített. Kaposvár az iparosai és kereskedői nélkül nem tartana ott, ahol ma, de az iparos réteg nem kapott elég figyelmet, mondta Pintér Rómeó alpolgármester az emléktábla avatáson, ahol a kelmefestő mester leszármazottait is köszöntötték.