A szakemberek a friss hús nyomonkövethetőségét és a szaloncukroknál a lejárati idő feltüntetését éppúgy megnézik, mint a forralt borok forgalmazását.

– A vágó- és feldolgozóüzemekben a hús- és húskészítmények előállítását, míg a forgalmazás során a friss hús nyomonkövethetőségét és az értékesítés higiéniai feltételeit ellenőrzik – derült ki a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatójából. – Az édesipari termékek, most különösen a szaloncukrok esetében az ellenőrök a lejárati idő feltüntetését is nézik az üzletekben éppúgy, mint a piacokon és az ünnepi vásárokon.

Az élőhal-árusítás során a halak származási dokumentumainak vizsgálata és az állatvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése kap kiemelt figyelmet. Az adventi, karácsonyi vásárokon és az ünnepi rendezvényen kitelepült vendéglátók ellenőrzésénél a higiéniai szabályok betartása, a nyomonkövethetőség, valamint a borászati és alkoholos termékek, különösen a forralt bor vizsgálata lesz a középpontban.

A Nébih azt is közölte, hogy ezen felül a kisállateledeleket, a téli madáreleségeket, továbbá a halszállítók és az őstermelők tevékenységét is vizsgálják. Somogyban a kormányhivatal és a járási hivatal élelmiszer-biztonsági szakemberei végzik az ellenőrzést.