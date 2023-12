Több osztály létszáma sem teljes az utóbbi napokban a kaposvári iskolákban. – Átlagosan 20 százalék a hiányzások száma és azok a gyerekek, akik iskolába jönnek, még mindig köhögnek, náthásak. Volt, akit újra haza kellett küldeni láz miatt – mondta el Szabóné Kudomrák Zsuzsanna, a Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója. A tanárikban sem teljes a létszám, több pedagógust is helyettesíteni kell betegség miatt.

– A legtöbben köhögésre, lázra, torokfájásra panaszkodnak, sokszor a tüneti kezelés elég a gyógyuláshoz – mondta el Regős Judit kaposvári háziorvos. Úgy tapasztalta, megnőtt a koronavírusos betegek száma is az elmúlt hetekben. – Sokat szelídült a vírus, most a legszembetűnőbb tünet az erős verejtékezés, valamint a gyengeségérzet – jegyezte meg a háziorvos.

Szájmaszkban fogadják az egyik patikában a hozzájuk betérőket. – Sok a gyerek és felnőtt betegünk, a legtöbben ízületi fájdalomra, fejfájásra, arcüreggyulladásra panaszkodnak – mondta el Tóthné Kalota Veronika, a kaposvári Észak-Nyugati Patika gyógyszerésze. Patikájukban vény nélküli készítmények mellett sokan keresik a vitaminokat, egyre többen váltanak ki antibiotikumot is. – Jellemző, hogy a közösségből a gyermek hazaviszi a betegséget és a család többi tagja is elkapja. Ilyenkor ajánlott az emelt dózisú C- és D-vitamin, valamint fontos figyelni a higiéniára. Javaslom a betegeknek a maszkviselést, hogy vegyék fel egészségügyi intézményben vagy gyógyszertárban – jegyezte meg Tóthné Kalota Veronika.

Korlátozások

A Nemzeti Népegészségügyi Központ figyelőszolgálatban részt vevő orvosok jelentései alapján november végén az országban 23 ezren fordultak orvoshoz influenzaszerű és több mint 225 ezren akut légúti fertőzés tüneteivel. Somogyban a 47. héten százezer lakosra 99 influenzaszerű megbetegedés jutott és 2676 akut légúti megbetegedés jutott. A szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag-koncentrációja emelkedő tendenciát mutat 18 helyszínen, 4 település – Kaposváron, Pécsett, Székesfehérváron, Veszprémben – a magas kategóriába esik. Somogy vármegyében négy napja feloldották a látogatási tilalmat a Nagyatádi Kórház Krónikus Utókezelő osztályán. A Kaposi Mór Oktató Kórházban november 28-tól viszont most is korlátozás van érvényben a kardiológiai osztályon, a mozgásszervi rehabilitációs osztályon, a klinikai onkológiai osztályon és a sugárterápiás egységben, valamint a baleseti sebészeti osztályon is.