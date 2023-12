Dr. Szászi István a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerésében, Gábor Dénes-díjban részesült, a Bosch hosszú távú stratégiájának fontos része a felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés kapcsolatának erősítése egy egyedülálló innovációs ökoszisztéma kiépítésével. Dr. Szászi István vezetésével és aktív szerepvállalásával a hazai Bosch csoport az elmúlt években országosan több egyetemmel is szoros, hosszú távú szakmai partnerséget alakított ki, melynek eredményeként az akadémiai szektor még aktívabban vehet részt a jövő technológiájának formálásában. Gábor Dénes-díjat vehetett át ma a Parlamentben Dr. Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban. A díjat ünnepélyes keretek között, idén 35. alkalommal adták át a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka terén mutatott kiemelkedő teljesítmények elismeréseként. A NOVOFER Alapítvány 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díja a civil szféra legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon.

„Az innováció a fejlődés motorja, ami csapatmunka nélkül elképzelhetetlen. Ez a megtisztelő díj annak a több ezer kiváló kollégámnak is elismerést jelent, akikkel a Boschnál évtizedek óta az innováció eszközével egy fenntarthatóbb, hatékonyabb és biztonságosabb világért dolgozunk közösen. Fontos célunk, hogy elősegítsük, támogassuk az akadémiai világ és az ipari szereplők közötti együttműködést is, erősítve ezzel Magyarország innovatív erejét. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a munkámat Gábor Dénes-díjjal ismerik el. Inspirációt ad és egyúttal abban is megerősít, hogy a kollégákkal jó úton járunk.” – mondta el Dr. Szászi István.

A magyarországi Bosch csoportnál több mint 3500 szakember dolgozik a jövőt meghatározó technológiák és innovációk fejlesztésén. A Bosch hosszú távú stratégiájának fontos része a felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés kapcsolatának erősítése egy egyedülálló innovációs ökoszisztéma kiépítésével. A vállalat Szászi István vezetésével és aktív szerepvállalásával évek óta komoly szerepet vállal a felsőoktatási

intézményekkel való együttműködésekben, a magas színvonalú hazai mérnökképzés támogatásában, és kiemelt partnerként tekint a hazai egyetemekre.

Innovációra hangolt életút

Dr. Szászi István Mátészalkán született, tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte. 1997-ben járműmérnöki diplomát, majd 2004-ben PhD fokozatot, ezt követően pedig 2005-ben MBA diplomát szerzett. Karrierjét a tudományos világban kezdte: a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az egyetem doktorandusza, tanársegéde, majd adjunktusa volt. Közel 20 éve dolgozik a Bosch csoportnál: projektmérnökből lett a Budapesti Fejlesztési Központ vezetője, majd 2021-től a magyarországi és Adria régióbeli Bosch csoport elsőszámú vezetője.

Dr. Szászi István több mint 23 000 Bosch munkavállalóért felel a régióban, köztük többezer fejlesztőmérnök munkáját irányítja Magyarországon, Romániában és Bulgáriában. Számos vezetőknek szóló mentorprogramban vállal szerepet, emellett a Magyar Mérnökakadémia tagja, a BME címzetes egyetemi docense, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara, a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának, valamint a Joint Venture Szövetség (JVSZ) elnökségi tagja. 2023-tól részt vesz a Fudan Hungary Egyetemért Alapítvány kuratóriumának munkájában. 2022-ben az innovációért, az elektromobilitás fejlesztéséért végzett kimagasló munkáját a Menedzserszövetség és a Volkswagen közös Kék Innovációs Különdíjával ismerték el.