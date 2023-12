Ez az év utolsó hete, amit keretbe foglal a karácsony és a szilveszter. Igencsak beszédes, hogy hétfőn a víz, vasárnap a tűz elem dominál. Mindez azt jelenti, hogy karácsonykor a meghittség, szilveszterkor az élénkség dominál. A hét közepén sokan szabadságot vesznek ki. Ha teheted, te is hanyagold a munkát! Ha nem, akkor tudd, akkor nézd a jó oldalát, hogy csak három napot kell dolgoznod! Az év utolsó hétvégéjén vigyázz magadra!

Egy szerdai Nap-Jupiter szuper fényszög az egész hetedet megáldja. Mindent komótosan, a saját tempódban intézz! Nem kell kapkodnod, mert ez a szuper konstelláció garantálja, hogy minden terved sikerül. A hétvégi óév búcsúztató szervezése lehangolóbb lesz, mint a végeredmény. Az utolsó pillanatban a kezedre játszanak az események, és elégedetten koccinthatsz 2024-re.

Ikrek heti horoszkóp

A bolygók szerint keddre telítődsz a karácsonyi ételekkel. Nem baj, ha kicsit visszafogottabban eszel és iszol innentől. Reggel tripla diszharmonikus fényszög lesz az égen. Vigyázz magadra, hogy fitten csinálhasd végig az év utolsó hetét és a szilvesztert! Hétvégén nem bírsz magaddal, és valakinek el kell mondanod, hogy ebben az évben nagy hatással volt rád. Legyél óvatos, nehogy félreértse!

Rák heti horoszkóp

Amilyen békésen zajlik a karácsony, olyan kellemetlenül érint a szerdai telihold által jelzett konfliktus. Meg kéne vizsgálnod, ez valóban konfliktus vagy te dimenzionálod túl, hogy valaki más véleményen van. Az egész hetedet megmérgezheted, ha ezen rágódsz. Tényleg ne tedd, még akkor se, ha a másik stílusa faragatlan! Az év utolsó hétvégéje mozgalmasnak ígérkezik. Nem fogod bánni…

Oroszlán heti horoszkóp

Hihetetlen, milyen családod van! Ha nem ismernéd őket, biztosan hozzájuk akarnál tartozni. A hét elején úgy figyeld a többieket, mintha idegen lennél. Sokkal jobban szórakozol ezzel a szemlélettel. A hét közepén három nap alatt hét fontos konstelláció garantálja, hogy még szilveszter előtt több fordulat történhet. Szerencsére hétvégére letisztul a kép, és te derűsen, új tervekkel telve lépsz 2024-be.

Szűz heti horoszkóp

Karácsonykor csak akkor fogod jól érezni magad a bőrödben, ha nem folysz bele mások vitájába. A bolygók hajlamosítanak rá, hogy békebíróként lépj fel. Pedig tudnod kéne, ez most egyáltalán nem népszerű szerep. A két ünnep között sem lesz uborkaszezon. Rengeteg ügyben jön új fordulat, amit okosan kellene lereagálnod. Kérdés, el lehet-e napolni jövő hétre, a jövő évre az adott döntést? Jó lenne, ha megtehetnéd.

Mérleg heti horoszkóp

Annyi esemény zajlik az év utolsó hetében, hogy csak kapkodod a fejed. Azt hitted, ez egy unalmas és nyugis hét lesz. Nos csöppet sem. Téged leginkább a szerda hajnali telihold viselhet meg. Bölcsen tennéd, ha nem idegeskednél olyasmiért, amire nincs hatásod. A nyugalmad kulcsa valójában csak ennyi. Hétvégén akkor búcsúztathatod jókedvűen az óévet, ha nem eszel és nem iszol túl sokat.

Skorpió heti horoszkóp

Ami vagy aki bántott az elmúlt héten, most 180 fokos fordulatot vesz, és az illető bocsánatot kér vagy kárpótol téged. Látod, milyen kiszámíthatatlan az élet? Az év utolsó hete annyi változást hoz, ami tőled is új hozzáállást követel meg. Duzzoghatsz és/vagy revansot vehetsz, kérdés mennyire bölcs húzás lenne-e ez? A szilveszteri hétvégéd mozgalmasnak ígérkezik. Nem tanácsos begubóznod…

Nyilas heti horoszkóp

Legyél észnél, és semmiképp se menj bele parttalan vitába kedden. Tripla diszharmonikus fényszögek szerint nem lesz könnyű higgadtnak maradni. Szíved szerint kiborítanád a bilit, de nem szabad. Alkalmazd az okos enged, szamár szenved elvet! A hét során meg fogsz lepődni, mennyi kanyar lesz még ebben az ügyben. Az év utolsó hétvégéjén elemedben leszel. Már szombaton kezdődhet a bulizás…

Bak heti horoszkóp

Az egész heted egyetlen buktatója a szerda hajnali telihold. A bolygók szerint most te vagy nyerő pozícióban, de tisztességtelen lenne visszaélned ezzel. És nem is túl elegáns. Őrizd meg a tartásodat, és ne feledd, az ember egy bizonyos szint fölött nem megy egy bizonyos szint alá! Ha így teszel, büszkén lépsz át 2024-be. Nincs, miért szégyenkezned, és ez nagy dolog.

Vízöntő heti horoszkóp

Nevető harmadikként szemléled, hogy karácsonykor, a két ünnep között és szilveszterkor mennyien marakodnak. Persze nem ennek kell örülnöd, inkább annak, hogy téged nem érintenek közvetlenül a kellemetlen konstellációk. Az is jó lenne, ha nem folynál bele mások vitájába. Nem fogják megköszönni neked. Csak ezzel a hozzáállással búcsúztathatod derűsen, felhőtlenül, optimistán az óévet…

Halak heti horoszkóp

Nem túl jó hír, hogy kedden reggel tripla feszült fényszög lesz az égen, ami komoly vita esélyét jelzi. Maradj ki, és tudd be a felfokozott elvárásoknak, hogy egyesek nem tudják megőrizni a higgadtságukat. Szerdán és csütörtökön is lesznek kellemetlen fényszögek az égen. Tőled függ, mennyire leszel érintette a konfliktusokban. Ha vidáman akarsz átlépni az újévbe, akkor egyik füleden be, a másikon ki minden, amit mások mondanak…

Forrás: astronet.hu

Nyitókép: illusztráció/AI