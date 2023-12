Török István minden reggel nyolc órakor már bent van a cégnél, azzal együtt, hogy ő a tulajdonos. Sosem hagyja ki a napindító megbeszéléseket. A 74 éves vállalkozó magában már többször megfogadta, hogy visszavesz a tempóból, de eddig ez még nem sikerült. Tősgyökeres kaposvári, egykor szerszámkészítőként dolgozott a Mezőgépnél, majd művezető lett. A fémipart nagyon megszerette, és úgy érezte, hogy jól is csinálja, a rendszerváltás hajnalán ezért mert belevágni abba, hogy vállalkozó legyen.

– Négy kollégával megbeszéltük, hogy vállalkozók leszünk, aztán én valóban az lettem, és a többiek alkalmazottak – emlékezett a kezdetekre. – A rövid életű felállás alatt voltak, akik távoztak, de volt olyan kollégám is, akivel 20 éven át együtt dolgoztunk. A legelején csak papíron voltam főnök, de ugyanúgy dolgoztam a munkapadnál, mint mások, nem volt megkülönböztetés.

Kezdetben nehéz éveket éltek, mert tűzihorganyozásra Segesdre kellett vinni a termékeiket, onnan indult a kamion Németországba. Másfél év alatt jött egy német üzleti kapcsolat, ami meghatározóvá vált a cég életében, ezzel a külföldi partnerrel közel 30 éve dolgoznak együtt. Szorgalmasan tették a dolgukat, és a megrendelők elégedettek voltak velük, ezért adták tovább a Török Kft. nevét. Jöttek a következő cégek és megrendelések, ma már 14-15 külföldi cégnek dolgoznak, főként Németországba, Hollandiába, Ausztriába szállítanak, és az árbevételük több mint 90 százaléka export.

A fémmegmunkáló kft.-nél jellemzően lemezeket dolgoznak fel. Megérkezik az alapanyag bálában, majd lézervágás, hajlítás, hegesztés, festés és csomagolás következik. Összesen 115-en dolgoznak a cégnél, és sokak teljesítményére büszke a tulajdonos. – Hat fiatal mérnök kollégám van, akik felsővezetői posztot töltenek be a cégben – mondta Török István. – Valamennyien többdiplomás, rátermett, ügyes emberek. Nagyon nagy szerepük volt abban, hogy én a kitüntetésben részesültem. Hogy mivel érdemeltem ki, azt nem tudom, mert nem tisztem magamat minősíteni.

A mai világban nem könnyű egy gyárat fenntartani a koronavírus-járvány és az energiaválság után, állítja a kaposvári fémipari vállalkozó. A 2008-as nagy gazdasági válság nem viselte meg a Török Kft.-t, de most van kapaszkodnivalójuk, ismerte el. Jelenleg ugyanis a német piac recesszióra kényszerül, emiatt a megrendelések visszaestek, ezért újabb megrendelőket igyekeznek találni.

Előbb a multi, aztán a családi cég

Török Istvánnak két gyereke van, egy lány és egy fiú, és mindketten a cégnél dolgoznak jelen pillanatban, sőt az egyik unokájának is munkát ad a négy közül. Van egy egyetemista unokája is, aki szintén szeretne a családi cégnél dolgozni, de a nagyapa kikötötte, hogy csak azután veszi fel, ha egy multinál legalább két éven át gyakorlatot szerez. Ezzel biztosítja, hogy a családon belüli munkavállaló is megtapasztalja, mit jelent feladatot teljesíteni, reggel 8 órára bejárni, és akár egy erőszakos főnök keze alatt dolgozni. Török Istvánnak a cégvezetés mellett a hobbijára alig marad ideje, ha teheti nagy ritkán szivarozik és hajózik szabadidejében.