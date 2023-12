A fehér fagyöngy egy örökzöld, fél-parazita növény, melyet leggyakrabban lombos fákon figyelhetünk meg.

A fagyöngy az angoloknál a karácsony jelképe, a szeretet szimbolikus növénye. A leggyakrabban az élet szimbólumaként emlegetik, de a legyőzhetetlenséget és a halhatatlanságot is jelképezi. Úgy tartották, hogy szerelmet hoz, szellemet űz. Régen a a druidák szent növénynek tartották. Azért akasztották fel a házaikra, hogy szerencsét hozzon nekik. Koszorúként hordták a fejükön és biztos be is jött nekik, mert generációkon át hittek a hagyományban.