Budapestről érkezett négy művészetis gimnazista, hogy megismerkedjen a Rippl-Rónai Művészeti Intézet képzéseivel.

Érdeklődünk a fotográfia és kézműves design szak iránt, először járunk Kaposváron, nagyon tetszik a campus, sajnos kicsit késve érkeztünk a vonatunk miatt

– mondta el Zsigmond Selyeby Áron. Landi Lolita Kaposvárról jött a nyílt napra. – Érdekel a színészet, a gyógypedagógia, az óvodapedagógus képzés, a színművész szakra egyszer jelentkeztem már, de nem vettek fel, ennek ellenére nem adom fel, megpróbálom jövőre is – mondta el a fiatal. Káldi Katalin egy élethű babát vett kezébe és az oktatók rá is beszélték, hogy pelenkázza be. – A kaposvári Munkácsy diákja vagyok és több képzés, például a kisgyermek gondozó is érdekel, nincs még konkrét szak, csak tájékozódom – mondta el a gimnazista. Sok fiatalt a szülei is elkísértek. – Csurgón gazdálkodik a család és én is egy agrárcégnél dolgozom, a fiam is érdeklődik az agrármérnök szak iránt – mondta el Torma Piroska.

Molik Mária, tanulmányi osztályvezető az új felvételi eljárásról tájékoztatta az érdeklődőket, Rottenhoffer Mátyás hallgató szerint, nagyon családias a campus, mindenki segítőkész, itt nem egy Neptun kódok lesznek a hallgatók a rendszerben, hanem mindenkihez nevet, arcot is társítanak az oktatók. Gombos Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campusának főigazgató-helyettese elmondta: harminc alapszakot indítanak a jövő évben, továbbra is a legnépszerűbb a lovassport szervező agrármérnök, a gyógypedagógus, a mezőgazdasági mérnök és a színész képzés, de a három éve indult gépészmérnök szakra, valamint az élelmiszermérnök képzésre is sokan jelentkeztek.