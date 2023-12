– Minden elismerés nagyon jólesik, és megerősít abban, hogy amit a kollégáimmal közösen végzünk, az jó irány, van szakmai minősége és tartalma – hangsúlyozta kérdésünkre Biró Dániel. – Azon dolgozunk mindennap, hogy a lehető legjobb szolgáltatást tudjuk nyújtani az áldozatoknak és a lehető leghatékonyabban segítsük őket. Elsősorban a kapcsolati erőszak áldozataival foglalkozunk. Ebben nagyon széles a paletta és egészen extrém, súlyos esetek is vannak. Óriási kihívást jelent, mert nagyon nehezen lehet bizonyos cselekményeket objektíven bizonyítani. Rendkívül nehéz a szó klasszikus értelmében az igazságot bebizonyítani. Nekünk nem is ez a feladatunk, hanem hogy biztonságot nyújtsunk és biztonságos továbblépési lehetőséget keressünk. Olyan jogi garanciákat tudjunk beépíteni az áldozat életébe, ami megakadályozza, hogy a későbbiekben újra áldozattá váljon. Fontos, hogy a gyerekek veszélyeztetettségét megszüntessük, és a későbbit megelőzzük – emelte ki Biró Dániel.

A Borostyánvirág Anyaotthonnak több szolgáltatása is elérhető azok részére, akiknek segítségre van szükségük. A krízisambulancia szolgáltatást akkor „érdemes” igénybe vennie az érintetteknek, ha még nem olyan súlyú a probléma, hogy el kell otthonról menekülni. A szolgáltatás abban segít, hogy a párkapcsolatukban meg tudják akadályozni az erőszakot. Tanácsot kapnak ahhoz, hogyan ismerhetik fel az erőszakot és mit kell tenni ahhoz, hogy kilépjenek a kapcsolatból. – Sokkal jobb lenne megelőzni ezeket az eseteket, mint amikor már kezelni kell – mondta az anyaotthon vezetője. – Ugyanis ha valaki kezelésre szorul, akkor már történt olyan esemény, ami akár felnőttnek, akár gyereknek komoly traumát okozott. Ha azonban már az anyaotthonba kerül egy ilyen család, akkor az elsődleges feladatunk az a fajta kríziskezelés, hogy ezt a traumát, pszichés terhet fel tudják dolgozni. Csak akkor tud az áldozat reálisan döntéseket hozni a saját életében, hogyha ez a fajta krízisintervenciós munka biztonságos helyen megtörtént. Ezt a biztonságot az intézményünk szavatolja, a szakembereink pedig segítséget nyújtanak. Amikor ezen a szakaszon túljutott valaki, akkor közösen meghatározzuk, merre szeretne tovább menni, mi lenne számára a megfelelő, és mi ezen az úton segítjük, terelgetjük – tette hozzá Biró Dániel.

A krízisközpontban összesen 56 napig lehetnek azok, akiknek azonnali, gyors segítségre van szükségük. Vannak azonban olyan szolgáltatások, melyeket másfél, két évig is igénybe vehetnek a nők. Az idei évtől működik két külső szálláshelye is a Borostyánvirág Anyaotthonnak Kaposváron.



A távolság egyfajta védelmet jelent a nők életében Pályázati forrásból egy lakást és egy házat sikerült vásárolnia az anyaotthonnak. Ezekben az ingatlanokban azok a családok élnek, akik felkészültek az önálló életre és már csak minimális háttértámogatást igényelnek. Ezzel a szolgáltatással majdnem három évig tudják biztosítani a különböző szintű segítségeket a családoknak. A Borostyánvirág Anyaotthonban több olyan áldozat is van, aki az ország másik feléből, sok száz kilométerről érkezett Kaposvárra. A távolság ugyanis egyfajta védelmet jelent a nők életében. Az intézmény azonban nem csak kapcsolati erőszak áldozataival foglalkozik, hanem minden nehéz helyzetbe került családnak próbál segítséget nyújtani. Anyának és gyermekének, várandósnak, de egyedülálló bántalmazott nőnek is. Biró Dániel arról is beszélt lapunknak, hogy az anyaotthonban negyven embernek tudnak helyet biztosítani, és már hosszú évek óta telt házzal működnek. Az anyaotthon vezetője hozzátette: munkája legnagyobb elismerésének tartja, amikor az áldozatok élete jóra fordul, és az elképzelések szerint alakul, ám már a részsikerek is mosolyt csalnak az arcára.