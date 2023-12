– Nem ez az első festmény, amit a gyerekek készítettek, már korábban is festettek képeket ide a kollégiumba egy rajzszakos kolléga vezetésével – mondta el Dezsőné Fedör Ágnes, a kollégium egészségvédelmi felelőse. – Hatalmas üresen álló falfelületek vannak az épületben, a gyerekek fantáziája pedig határtalan, így arra gondoltunk, hogy a szabadidejüket is hasznosan töltik, ha olyasmit készítenek, ami nekik is tetszik. Nem beszélve arról, hogy egy szép festmény a lélekre is jó hatással van – folytatta a pedagógus. A diákok az alapanyagokat minimális összegből vásárolták meg, majd megegyeztek abban, hogy egy virágokkal teli kompozíciót szeretnének festeni. Egy közel két négyzetméteres felület festésére vállalkoztak, amihez színezőpasztákat használtak. Az előrajzolásban segítségükre volt Kurucz Miklós művésztanár is, aki koordinálta a munkát. – Úgy terveztük, hogy két hét alatt, a téli szünet kezdetéig befejezzük a munkát, de olyan lelkesek voltak a gyerekek, hogy három délután alatt kész lett a kompozíció – mondta el lapunknak. – Nyolcan-tízen dolgoztak egyszerre a képen, s menet közben bárki bekapcsolódhatott a munkába, akinek kedve tartotta. Amíg a lányok alkottak, addig a fiúk biztatták őket, és zenei alapot szolgáltattak az eseményhez.



Fotó: MW

Sok a tehetséges kollégista

Kurucz Miklós már a következő projekten gondolkodik. – Az egészségnevelés adná a következő kép témáját – mondta. Megtudtuk azt is, hogy nagyon sok tehetséges diák lakik a kollégiumban, s nem csak a képzőművészetben, hanem például a színjátszásban és a zene területén is kiemelkedőek. Rendszeresen fellépnek a kollégium eseményein is, például kiállításmegnyitókon, de a karácsonyi műsort is ők állították össze, ami nagyon szívhez szólónak ígérkezik. A jövő évben pedig tehetségnapot is terveznek, ahol mindenki megmutathatja magát, hogy miben emelkedik ki társai közül.