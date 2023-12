Marika és Norbert története bizonyítja, milyen kicsi a világ. Balázs Sándorné Marika tolnai svábok gyermekeként nőtt fel és ott is élt hosszú ideig. Szálkáról költözött később Kaposvárra, hogy közelebb legyen Kaposszerdahelyen élő családjához. Amikor úgy döntött, hogy áthelyezi székhelyét Tolnából Somogyba még nem gondolta, hogy rég nem látott rokont is talál. Pedig ez történt, ám ehhez az is kellett, hogy csatlakozzon a Neuer Rosenchor német nemzetiségi énekkarhoz. – Februárban kezdtem el járni a kórusba, májusban már jött Norbert is – mondta. – Amikor bemutatkozott ugyan mondta, hogy szülei kakasdiak voltak, de nem jegyeztem meg a nevét. Csak később jöttem rá, hogy rokonok lehetünk, amikor felesége, Monika a közösségi oldalon egy bejegyzést Ortmannként írt alá. Ekkor már tudtam, hogy ki ő, hiszen találtam egy gyermekkori fotót is a családi fotóalbumban róla, mesélte Balázs Sándorné, Marika.

- Azon a képen talán féléves lehettem, fűzte hozzá Norbert Ortmann, aki Stuttgartból költözött előbb Felsőmocsoládra, majd Kaposvárra. – A nagyanyám és Marika dédanyja testvérek voltak, magyarázta a férfi.

Az én családom oldalán kimaradt egy generáció, mivel az édesapám 35 éves volt, amikor én születtem, Marikáéknál ez idő alatt még egy generáció született. Így ha az én szemszögemből nézzük, unokatestvérek vagyunk,

mondta Norbert mosolyogva, aki ugyan tudott magyar gyökereiről, de azt nem, hogy Kaposváron is él rokonsága. – Az őseim tolnai svábok voltak, akiket még 1946-ban telepítettek ki Németországba. Szálka ismert volt számomra, mert amikor úgy 30 éve utoljára Magyarországon jártam, láttam is Marikát. Bonyhádon is vannak rokonaim, de Szekszárdon is találtam az interneten egy asszonyt, akit Ortmannak hívtak, magyarázta Norbert Ortmann. – A véletlennek köszönhetem, hogy újra találkoztunk Marikával és ő volt az, aki a nevem hallatán kapcsolt, hogy rokonok vagyunk.

Otthon érzik magukat a városban

Az idősebb Ortmann attól tartott, hogy halálával végleg feledésbe merülnek a magyar gyökerek, ám Norbert néhány éve úgy döntött, hazaköltözik. – Most, hogy idősödünk a feleségemmel, átgondoltuk, mit akarunk kezdeni az életünkkel – mondta. – A jelenlegi németországi viszonyok már nemigen tetszenek nekünk, sokan gondolkodnak hozzánk hasonlóan és keresik azt a helyet, ahova mehetnének. Én tudtam a magyar gyökereimről, mindig is szerettem volna a családomnak ezt az elszakított ágát igazán megismerni amíg ezt megtehetem, mert erőmben vagyok és újra tudom kezdeni az életem, mondta Norbert Ortmann.

Ortmannék előbb Felsőmocsoládon telepedtek le, majd Norbert felesége Monika a városba vágyott. Így Kaposvárra helyezték székhelyüket. Monika tősgyökeres német, mégis elkezdett magyarul tanulni, míg Norbert, akinek nagyanyja magyar volt, csak néhány mondatot ismer. Ám így is remekül elboldogulnak Kaposváron, és ami számukra a legfontosabb, otthon érzik magukat a városban.