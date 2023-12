Országszerte miséket tartanak a hívő elítélteknek karácsony közeledtével. Az egyházi szervezetek támogatják a reintegrációs célok elérését. A börtönlelkészeknek köszönhetően a karácsonyi áldás és a szentírás az idén is eljut azokhoz, akik az elkövetett bűncselekményük miatt szeretteiktől, családjuktól távol töltik az ünnepeket – tájékoztatta lapunkat a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) kommunikációs főosztálya.

Kaposváron Varga László megyés püspök Sitkei Lukács börtönlelkész közreműködésével mutatott be ünnepi szentmisét a Fazenda de Esperanca (Remény udvara) missziósai, a Cursillo munkatársai és a Teréz Anya Nővérei (Szeretet Misszionáriusai) tanúságtételével, melyen 20 fogvatartott vett részt. A BVOP azt is közölte: a reintegrációs tisztek szintén több programmal készülnek, hogy könnyebbé tegyék az ünnepen a család hiányát. Lesz sakkverseny, karácsonyi film kvíz, társasjátékozás, bibliavetélkedő is. S folyamatosan lesz egyéni és közösségi lelkigondozás a börtönlelkész valamint pszichológus részvételével is.



A somogyi bv-intézetben is állítanak a fogvatartottak karácsonyfát, amit kézműves-foglalkozásokon készített díszekkel csinosítanak fel. A karácsonyi szentmisét Horváth József tábori lelkésszel közösen mutatja be a börtönlelkész, ilyenkor kivétel nélkül minden elítélt asztalára ünnepi menü kerül.

Megtudtuk: családi látogatást a 2023-as adventi időszakban nem vett igénybe egyetlen kaposvári fogvatartott sem, Skype-on viszont 45 alkalommal láthatták szeretteiket. Érdeklődésünkre arra is felhívták a figyelmet: Kaposváron látogatófogadás alkalmával a fogvatartott látogatói fémkeresős átvizsgáláson esnek át, a látogató helyiségbe bejutáshoz két alkalommal is át kell haladniuk a kapukeretes fémkeresőn. – A somogyi bv-intézetben az elmúlt két évben nem történt tiltott tárgy lefoglalása látogatófogadás alkalmával – közölték.

Fotók: Kling Márk