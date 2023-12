– A Kakastaréj könyvbemutatója éppen egy éve történt Keszthelyen, a színházban, a minap pedig megjelent a könyv második, bővített kiadása. Társszerzőmmel, Gálffy Zsuzsanna történész-levéltárossal négy évig nyomoztunk, hogy ez a kötet megszülethessen. A kritika szerint a Kakastaréj alapmű, hiszen elsőként számol le a magyar gasztronómia történetét fojtogató legendákkal. Nulláról kezdve a kutatást, tévedéseket korrigáltunk, legendákat cáfoltunk meg, a magyar konyhaművészet homályos pontjainak tucatjait derítettük fel – avat be minket Fehér Béla a könyv keletkezésének részleteibe.

– A kötet méltatlanul elfelejtett főzőművészek portréját rajzolja meg, egyik fejezete Dobos C. József életét és munkásságát feltáró forrásértékű tanulmány. Felderítettük milyen is volt az eredeti Jókai bableves, vagy az Ujházi leves, és miből állt az eredeti balatoni halászlé. Úttörő jelentőségű írások olvashatók a hazai szakácskönyv kiadás kezdeteiről is. A könyvet a tanulmányokat kiegészítő ritka ételreceptek teszik izgalmasabbá, például hogyan készült a Monarchia közös hadseregében a krumplis tészta.

Egy izgalmas utazás a múltba és a gasztronómia rejtelmeibe, amely kiváló ajándék lehet azok számára, akik szeretik felfedezni a konyha titkait és szeretetteljesen emlékeznek a múltra. Adjunk időt, gőzölgő illatot és fenséges ízeket ezen a karácsonyon!

Fotó: Szilágyi Lenke

Fehér Béla (1949) író, publicista

Rendszeres szerzője az irodalmi folyóiratoknak, évtizedeken át a Magyar Nemzet rendszeres tárcaszerzője volt. A regényírás mellett a magyar gasztronómia történetének kutatását tartja fő hivatásának.

Kötetei

Ki mit gyűjt? (Berkó Pállal közösen, hobbi, Gondolat Kiadó, 1980)

A kék autó (bűnügyi regény, Szépirodalmi Könyvkiadó Kentaur könyvek, 1990)

Zöldvendéglő (regény, Maecenas Kiadó, 1990)

Törökméz (regény, Maecenas Kiadó, 1992)

Romfürdő (regény, Maecenas Kiadó, 1995)

Éjszakai személyvonat (tárcanovellák, Maecenas Kiadó, 1997)

Egyenes kecske (regény, Maecenas Kiadó, 1998)

Kutyasétáltatás. Lehangoló komédiák; Széphalom–Magyar Napló, Bp., 1999

Zöldvendéglő / Törökméz / Romfürdő (regénytrilógia, Maecenas Kiadó, 1999)

Filkó (regény, Maecenas Kiadó, 2000)

Triptichon (regény, Európa Könyvkiadó, 2001)

Fültől fülig. Fürdőregény; Európa, Bp., 2003

Alszik a doki Betlehemben (regény, Kortárs Kiadó, 2007)

Filkó (regény, Magvető, 2008)

Lecsó (novellák, Magvető, 2009)

Ede a levesben – Gasztrokrimik (regény, Cserna-Szabó Andrással közösen, Magvető, 2011)

Kossuthkifli. Hazafias kalandregény; Magvető, Bp., 2012

Jelenetek egy vakondűző életéből (regény, Magvető, 2013)

Tengeralattjáró Révfülöpön; Helikon, Bp., 2015

Fültől fülig. Véres fürdőregény; Helikon, Bp., 2015

Fehér Béla–Szécsi Noémi: Hamisgulyás. Hadikonyha a 20. századi Magyarországon; Helikon, Bp., 2015

Banánliget; Kortárs, Bp., 2020

Ördögcérna; Magvető, Bp., 2021

Miriam Rosenblum és a Kozma-kvintett; Magvető, Bp., 2022

Főbb díjai

IRAT nívódíj (1991), Eötvös József sajtódíj (2002), Prima-díj (2005), Életünk-díj (2005), Pulitzer Emlékdíj (2006), Hévíz Irodalmi Díj (2013), A Magyar Érdemrend lovagkeresztje (2014), Márai Sándor-díj (2019)

Fotó: Mészáros Annarózsa/likeBalaton.hu

