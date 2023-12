Egyedül él a házában, és ameddig el tudja látni magát, nem szeretne idősek otthonába kerülni. A nyugdíja 170 ezer forint, ebből gyógyszerekre már nemigen futja a hónap végén, ha kifizeti a csekkeket és a tűzifát is.

Amióta combnyaktörése volt, már nem tud főzni magára, sőt közlekedni is csak járókerettel bír. Az ebédet újabban Csurgóról hozzák, de jobban ízlett neki, amíg a faluja óvodájának konyhájáról érkezett az étel. Azt mondta: legalább karácsonykor jó lenne valami igazán finomat enni és új ruhára is szüksége volna. Karácsony előtt nem sok tartaléka maradt, ezért már csak a segítőkész emberek támogatásában bízik, amit a szerkesztőségünk eljuttathat hozzá.

A helyi önkormányzatnál megerősítették, hogy eddig is figyeltek az idős asszonyra, és megígérték, hogy karácsony előtt külön számára főzött ételekkel keresik fel.