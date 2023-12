Madarász Eszter szabadidejében készítette el a több tucatnyi adventi díszt. Mivel a faluban nincsen virágbolt, ezért a karádiak hasonló díszeket nem tudnak helyben megvásárolni. – Sok az idős ember a településen, akik szeretik ezeket az alkotásokat, ezért is álltam neki készíteni minél többet – mondta Madarász Eszter. A vásárban a Karádi Hímzőkör kézzel készített portékáihoz is hozzá lehetett jutni. A párnákat, terítőket, ingeket és apróságokat hónapokon keresztül készítették az asszonyok. A karádi fehérhímzés egyedinek számít, korábban pedig csak a férfi ingeken jelentek meg a motívumok.

Nagy Ferencné népi iparművész lapunknak elmondta, régen a lányok jegyajándékként varrták a ruhadarabot a vőlegényüknek. Az 1920-as években azonban a karádi Tautner Ilona összegyűjtötte a mintákat, felnagyította azokat, majd alkalmazta a lakástextíliákon is. A karádi motívumokkal ellátott tárgyakért igen borsos árat kértek a hímzőkörösök. A kisebb párnák 30, a nagyobbak 35 ezer forintba kerültek. A férfiingekért pedig 40 ezer forintot is elkértek.

Gegely Rozália a karádi művelődési ház közművelődési szakembere elmondta, korábban már húsvétkor és Márton-napján is tartottak vásárt. A helyiek közül sokan szerették volna, ha karácsony előtt is szerveznek egyet, ezért is hívták életre az eseményt és kapcsolták össze a falukarácsonnyal.