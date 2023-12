A K&H gyógyvarázs 20. évfordulója alkalmából a 40 év alatti gyermekorvosok számára meghirdetett K&H jövő gyógyítói pályázat nagyon népszerű volt a fiatal gyógyítók körében: 81 jelentkezés érkezett a felhívásra. A pályázók 3 kategóriában adhatták be pályázatukat: házi gyermekorvos, gyermekgyógyító szakorvos, illetve rezidens. „A covid járvány alatt a középpontban állt az egészségügy, az orvosok rendszeresen kaptak pozitív visszajelzéseket a társadalomtól. Azóta kevesebb szó esik róluk, holott munkájuk most is alapvető ahhoz, hogy teljes életet élhessünk. Különösen igaz ez a gyermekorvosokra, akik a jövő generációjának egészségéhez járulnak hozzá. Eljött az idő, hogy a nagyközönség is kifejezze megbecsülését és elismerését a szívvel-lélekkel gyógyító, innovatív technológiákat is alkalmazó gyermekgyógyítók iránt. A K&H jövő gyógyítói díj zsűrije által kiválasztott 9 jelöltet bemutatkozó videóik alapján ismerhetik meg a www.khgyogyvarazs.hu oldalon, három kategóriában. Az orvosokra december 31. délig lehet szavazni naponta egyszer, és aki a legtöbb voksot kapja kategóriájában, az nyeri el a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díj közönségdíját. Így januárban egy házi gyermekorvos, egy szakorvos és egy szakvizsga előtt álló rezidens is örülhet az elismeréssel járó 1,3 millió forintnak” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H kommunikációs vezetője.

Házi gyermekorvosok

A házi gyermekorvosok mindössze 12 százaléka 40 év alatti, kevesen választják tehát ezt a szakirányt. Pedig ez az első lépcsőfok ahhoz, hogy a gyermekek teljes és egészséges életet élhessenek. Munkájukban a gyógyítás mellett a prevenció és a szülőkkel való kapcsolattartás, edukáció is jelentős szerepet játszik. A K&H jövő gyógyítói díj közönségszavazásán induló házi gyermekorvosok nemcsak kiemelkedő szakemberek, de nap mint nap használják az innovatív technikákat is, a gyorstesztektől kezdve a telemedicinán át a közösségi médiáig. Elhivatott gyógyítóként amellett, hogy szívvel-lélekkel kezelik a gyermekeket, családtagjaikhoz is mindig van egy kedves és megnyugtató szavuk.

Gyermekgyógyító szakorvosok

Komolyabb probléma, elhúzódó betegség esetén a kicsik akár kórházba is kerülhetnek. Ahhoz, hogy a gyógyulási idő minél rövidebb legyen, elengedhetetlen, hogy a kórházban dolgozó szakorvosok ismerjék és használják az innovatív technológiákat.

Emellett a gyermekek lelkének gyógyítása is sokat számít, az orvosok empatikus hozzáállása lényegesen csökkentheti a gyerekek szorongását, rossz közérzetét, a család, a barátok hiányát.

Szakvizsga előtt álló gyermekgyógyítók

Az orvosok utánpótlása, a jövő gyógyítói az elkövetkezendő évtizedekben a jelenleg szakképzésben részt vevő rezidensek lesznek, így hozzáállásuk, szaktudásuk még hosszú időn keresztül elkíséri a gyermekegészségügyet. A fiatalos lelkesedés, az új eljárások iránti kíváncsiság, a kedves hozzáállás jellemzi mindhárom jelöltet, akikre a gyermekgyógyító rezidens kategóriában voksolhatnak.

A K&H jövő gyógyítói közönségszavazás kategória jelölt intézmény jelöltjei:

Házi gyermekorvos Dr. Bence Zsófia Törökbálint, 1.sz. házi gyermekorvosi körzet

Házi gyermekorvos Dr. Zsoldos Amanda Nagykanizsa, 10. sz. házi gyermekorvosi körzet

Házi gyermekorvos Bakné dr. Kiss Marianna Derecske, 2. sz. házi gyermekorvosi körzet

Gyermekgyógyító szakorvos dr. Sragner Angéla Mosonmagyaróvári Karolina Kórház- és Rendelőintézet, Csecsemő- és gyermekosztály

Gyermekgyógyító szakorvos Dr. Madarassy-Szücs Anna Budapest, Vadaskert Kórház Pagony Részleg

Gyermekgyógyító szakorvos Dr. Márki Mariann Debreceni Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika, Neonatológiai Intenzív Centrum

Gyermekgyógyító rezidens Dr. Veres Andrea Szegedi Tudományegyetem, Fogászati és Szájsebészeti Klinika, Fogszabályozási és Gyermekfogászati Tanszék

Gyermekgyógyító rezidens Dr. Egyed Bálint Budapest, Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika

Gyermekgyógyító rezidens dr. Unger Vivien Veszprém, Csolnoky Ferenc Kórház