Többek között ezeket is készíthettek a gyerekek a kaposszerdahelyi alkotótáborban, amelyet idén tizenhatodik alkalommal rendeztek meg szombaton.

- Nagyon ügyes vagy, már csak itt kell megkötni – mutatta Dévai Tiborné, hogyan készül a csuhéból az angyalka. Hozzátette: szalma karácsonyfa díszek is a repertoár részét képezik. – A csuhénak nedvesnek kell lennie, könnyebb hajtani, de a megkötés nem megy olyan egyszerűen, a sok tépőzáras cipő sem tesz jót a csuhézásnak – mondta el az alkotó. A mellette lévő asztalon gobelint hímeztek. – Nem olyan nehéz, csak lassan megy, szeretnék még gyöngyöt fűzni – mondta el Mester Gergő. Barna Diána fa korongokat hozott, amelyre festett fenyőfa, hóember is került. – Buzdítom őket, hogy saját ötletet fessenek a lapokra és mivel ki is fúrtam, így a karácsonyfára is tudják akasztani – tette hozzá az alkotó. Lehetett méhviasz gyertyát készíteni, agyagozni, gyöngyöt fűzni és díszes monogramokat is rajzoltak a gyerekek Rónai Attila segítségével. – Egy gyöngy angyalkát fűztem és a családommal közösen akasztjuk ki a karácsonyfára – mondta el Orsolics András. Pálosi Rebeka egyik asztaltól a másikhoz szaladt, mindent ki szeretett volna próbálni. – Az összes alkotást hazaviszem és megajándékozom vele a családomat – mondta mosolyogva. Az első osztályos Tóth Marcit édesapja kísérte el a táborba. – Nagyon szeret barkácsolni otthon is és roppant élvezi éppen a csuhéangyal készítést, szerintem itt a gyerekek sok olyan technikával is megismerkednek, amelyek ritkaságnak számítanak – mondta el Tóth Zoltán.