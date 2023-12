Az énekes meghittebb és csendesebb dalokkal készült az ünnepre. Lapunknak elmondta, nagyon szereti az adventi időszakot, mert ilyenkor mindig kicsit visszafogottabban állhat színpadra.

– Teljesen más egy karácsonyi koncert, mint év közben fellépni a Kormoránnal – fogalmazott Vadkerti Imre. – Ilyenkor jómagam is töltődök, készülök a karácsonyra, és bízom benne, hogy a hallgatóságot is megérinti, és rá tudnak hangolódni az ünnepre. Várdára nagyon szívesen jövök. Most vagyok itt másodszor, de már első alkalommal is a szívemhez nőtt a falu. Igazi gyöngyszeme Somogynak, ezért örülök, hogy megint eljutottam ide – tette hozzá az énekes.

Az ünnepségen színpadra állt Jelenka György, Gyugy polgármestere, aki saját verseit szavalta el. Molnár Hajnalka a helyi nyugdíjasklub tagja is szavalt, László Tibor és László Ferenc pedig citerajátékkal lepte meg a közönséget. Kurucz Gábor, Várda polgármestere kérdésünkre elmondta, az ünnepség bebizonyította, hogy erős az összetartozás a faluban. A helyiek rengeteg süteményt készítettek az alkalomra, és a koncert után még több órán keresztül együtt maradtak és beszélgettek.