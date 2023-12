Az esemény idén december 6-án vette kezdetét, de már 5-én este sor került egy különleges alkalomra, melyet a Svédországi Magyar Orvosok Egyesülete és Magyarország Nagykövetsége közösen hívtak életre. A rendezvényen a tervek szerint mindkét magyar Nobel-díjas professzor, Karikó Katalin és Krausz Ferenc is részt vettek volna, azonban Krausz Ferenc az uralkodó időjárás miatt nem tudott megérkezni Stockholmba a program kezdetéig.

Közel háromszáz Svédországban élő magyar előtt tartott pódiumbeszélgetést Karikó Katalin, melynek két moderátora, Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium igazgatója, a PTE innovációs rektorhelyettese, valamint Csillag István, a Stockholmi Egyetem fizikusa, emeritus professzora voltak. Müller Adrien nagykövetasszony köszöntőjében kitért arra, hogy volt szegedi diákként hatalmas öröm és megtiszteltetés számára, hogy professzorasszony stockholmi tartózkodása alatt ő kisérheti a Nobel-hét eseményein. A pódium beszélgetés kötetlenségét Karikó Katalin személye biztosította, hiszen a moderátorok által feltett kérdések mindegyikére a maga ő sajátos, könnyed és racionális stílusában válaszolt. Karikó Katalin a közönségnek elárulta, hogy korábban még sosem járt Stockholmban, és az, hogy most a Nobel-díj átvétele miatt utazott ide, az szinte felfoghatatlan számára.



A rendezvényen jelenlévő vendégek túlnyomó többsége orvos volt, akiknek Karikó Katalin köszönetet mondott a pandémiában betöltött szerepük miatt. Kiemelte: „ti vagytok az igazi hősök”. Dr. Jakab Ferenc kérdésére professzorasszony felidézte, hogy már általános iskolában is kiváló tanárai voltak, akik korán felkeltették az érdeklődését az élővilág/biológia iránt. Egyik meghatározó tanára Kis-Bakonyi Ágnes, aki felejthetetlen kémia óráival inspirálta a fiatalokat, valamint a középiskolában Tóth Albert tanárúr, akivel közösen írtak levelet Szent-Györgyi Albertnek, nem is remélve azt, hogy valaha is választ fognak kapni. De a válasz megérkezett és ez is azok közé az élménynek közé tartozik, melyek meghatározóak voltak Karikó Katalin életében, karrierjében.



Karikó Katalin kiemelte, hogy ő mindig sikeresnek tartotta magát, annak ellenére, hogy szakmai pályafutása nem volt zökkenőmentes. Úgy gondolja, hogy az, hogy a laboratóriumban sikerrel vette az akadályokat és mindig, minden problémát megoldott, egyenlő a sikerrel. A visszaemlékezésen túl a beszélgetés során professzorasszony kitért tudományos eredményei további hasznosítására is, és megosztotta a jelenlévőkkel, hogy milyen lehetőségek rejlenek még az mRNS technológiában.

forrás: PTE