Nincs ez másként a nyugdíjasközösségeknél sem, amelyek életére a szervezetek irányítói szerint a koronavírus-járvány és az azt követő pandémiás helyzet erősen rányomta bélyegét. Több egyesületnél komoly mértékű létszámcsökkenést szenvedtek el, sok szervezet a puszta fennmaradásáért küzd. De azok közül, akik átvészelték a nehéz egészségügyi helyzetet, külső segítség nélkül, anyagi gondokkal küszködve próbálnak fennmaradni.

A Somogy vármegyei nyugdíjasszövetség évértékeléséből azonban az is kiderült, hogy egyre több az életképes közösség is, amelyek nem csak szervezettségből mutatnak példát, de a fiatalabb korosztály bevonásával és újszerű tevékenységekkel gyakran az egész település számára szerveznek programokat. Nekik nincsenek utánpótlásgondjaik sem, a további növekedésükhöz nem egy esetben éppen a helyszűke jelent némi korlátot.

Kaposváron nagy reményeket fűztek a Polgárok Háza megnyitásához, a létesítmény átadásának eltolódása, valamint az orosz–ukrán háború utáni energiaválságból fakadó takarékossági intézkedések miatt azonban csak az idén tudták ténylegesen belakni az ott helyhez jutó szervezetek. Minderről Kardos István, a Nyugdíjasok Kaposvári Egyesületének elnöke beszélt, aki lapunknak azt is elmondta, hogy az ígéretek szerint az önkormányzattól a rezsiköltségekhez és a bérleti díjhoz is kapnak majd támogatást. Mint összegzéséből kiderült, így a jövő évet már jobb feltételek között kezdhetik meg.

Sajátos helyzetben volt a Szolidaritás Autóbusz-közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) Nyugdíjas Tagozata. Veizer Jánosné egykori vezérigazgató 2019-es nyugdíjazása után az elmúlt években semmiféle támogatást nem kaptak, helyiség híján rendezvényt is csak a szabadban vagy a teniszklubban tudtak tartani.

– Számomra magától értetődő volt, hogy a lehetőségeinkhez mérten minden módon segítsem azokat, akik hosszú évtizedekig dolgoztak a vállalatnál. Nem is értettem, hogy miért vontak meg a társaságtól minden támogatást – nyilatkozta lapunknak a volt cégvezető. Úgy tűnik azonban, hogy jövőre minden megváltozik: a SZAKSZ évzáró rendezvényén döntés született arról, hogy a közösség a Közúti Közlekedési Szakszervezet Kaposvár Tömegközlekedési Zrt. nyugdíjastagozataként működik tovább, lényegesen jobb feltételek mellett.