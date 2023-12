Somogysárd története az egyház tükrében címmel jelent meg Varga Máté régész és Pálmai Józsefné helytörténeti kutató közös kötete. A könyvet hétfőn mutatták be Sárdon. Varga Máté elmondta: tősgyökeres somogysárdiként szívesen kutatja a falu történetét. Felmenőinek egyik ága háromszáz évvel ezelőtt is a faluban élt. – Korábban két könyv már született Somogysárd történetéről – mondta. – Az egyiket Dóber Viktor egykori plébános, a másikat Szántó László volt levéltáros írta. A most megjelent könyv apropóját az adta, hogy idén százéves a somogysárdi plébánia. A kerek évfordulóra szerettünk volna készíteni egy kiadványt, menet közben ez nőtt falukötetté. Pálmai Józsefnével már régóta kutatjuk Sárd múltját, rengeteg új információ került a kötetbe.



A faluban már a középkorban is állt egy templom. A régi épület Somogysárd és Mezőcsokonya között állt, ennek azonban már csak a helye van meg. – A könyvet innét, a középkori emlékektől indítjuk – mondta Varga Máté. – A templomról is sok érdekesség kiderül, amit eddig nem lehetett tudni. Az oltár hátulján lévő latin nyelvű feliratokat, évszámokat a korábbi plébános nem jegyezte le. Vannak olyan műalkotások, szobrok, festmények a templomban, melyekkel eddig nem foglalkozott senki. Ezeknek az eredetét is megvizsgáltuk – mondta a kutató.

A könyvben szó esik a Somssich családról is, akik a templomot alapították és kegy­urai voltak a második világháborúig. A szerzők a somogysárdi oktatást is beleszőtték a könyvbe, mert korábban egyházi jellegű nevelés zajlott a faluban.