A Somogy Vármegyei Önkormányzat és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal közös projektjének keretében 1489 embert értek el, akik közül 839-en kaptak állást és 658 dolgozó a támogatás lejártát követően is foglalkoztatásban van. Ez hatalmas eredmény – mondta el Huszti Gábor, a közgyűlés alelnöke.

A Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt (TOP-5.1.1-15-SO1-2016-00001) célja az álláskeresők felkészítése és bevonása volt a munka világába. A fejlesztésnek köszönhetően olyan emberek is lehetőséget kaptak, akik korábban semmilyen támogatásban nem részesültek. A Somogy Vármegyei Kormányhivatallal közös konzorciumban megvalósult pályázatban az álláskeresők visszavezetése a munka világába volt a fő feladat. De emellett számos olyan tevékenységet felvállaltak, mely a gazdaság élénkítése céljából hatással lehetett az érintett szereplőkre. – Helyi termék napokat és konferenciákat szerveztünk, 34 tagszervezettel dolgoztunk együttműködésben folyamatosan, hogy a folyamatos kommunikációnak köszönhetően számos területen érjünk el változást. A közel 2,5 milliárd forint európai uniós támogatás segítségével közel 1500 embernek tudtunk segíteni – mondta Huszti Gábor. Hozzátette: emellett kiemelten fontos eredménynek tartjuk, hogy a vármegyében érdekelt oktatási intézmények, kamarák, érdekképviseletek, önkormányzatok között elindult a kommunikáció. A munkaerőpiac kérdéseit, problémáit egészen az iskoláskortól vitatjuk meg, ami nagyban segíti a partnerek tervezését is a jövőt illetően.