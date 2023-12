Hatalmas bravúrt ért el a Hungaria Rosé Extra Dry Franciaországban! Egymást követő ötödik évben is aranyérmet nyert a világ egyik legjelentősebb pezsgőversenyén, az Effervescents du Monde-on. A történet azonban itt nem ért véget, miután a megmérettetés legjobb tételeit felsorakoztató TOP 10-es listára is újra felkerült a magyar különlegesség. Ez így egyben pedig magyar pezsgőnek még soha nem sikerült! Az idén is bizonyított a Hungaria pezsgő különlegessége, és magyar pezsgőtől még soha nem látott történelmi sikert ért el! A világ egyik meghatározó pezsgőversenyén, a Franciaországban rendezett Effervescents du Monde-on immár egymást követő ötödik évben lett aranyérmes a Hungaria Rosé Extra Dry. A palackot ráadásul a verseny szűk elitjébe, a TOP 10-es listára negyedszerre is beválasztotta a zsűri. A siker történelmi, hiszen magyar pezsgő hasonló bravúr még sosem ért el! A Hungaria Rosé Extra Dry-t stílusosan játékos gyümölcsösség jellemzi. Tisztaságában egymásra találnak a könnyed üdeség jegyei és a „dögös” buborékok. Friss savai, átható, üde, ribizlis málna zamata, mélyrózsaszín tónusa és krémes utóíze tökéletes kombinációt alkotnak, amit a bíráló bizottság is kiemelt.

A november 28–30. között Burgundiában megtartott eseményen 19 országból, összesen 470 tételt mért össze a 80 nemzetközi hírű szakértőkből álló zsűri.

„A bravúros, ötödik aranyéremmel és azzal, hogy a kiemelt, TOP 10 pezsgő listájára ismét bekerültünk büszkén ünnepeljük a Törley Pezsgőpincészet és a Hungaria Rosé Extra Dry sikerét. Ez a rendkívül magas presztízsű elismerés nem csupán egy díj a sorban, hanem a borászatunk hosszú évtizedek alatt felhalmozott tudásának és szakértelmének, illetve elhivatottságának bizonyítéka. Úgy hiszem, hogy az ötödik győzelmünk a Törley csapatmunkájának a diadala is. Óriási öröm számunkra, hogy ismét bizonyítottuk, a Hungaria Rosé Extra Dry nemcsak népszerű, de olyan minőséget képvisel, hogy a pezsgővilág elitjéhez tartozik. A győzelem pedig arról is árulkodik, hogy a palackos erjesztés egyedülálló technológiában milyen elképesztő kincsek és lehetőségek rejlenek” – nyilatkozta Molnár Réka Kata, a Hungaria márkamenedzsere.

„Rendkívüli büszkeséggel tölti el szakmai csapatunkat a történelmi eredmény. Hatalmas nyomás nehezedett vállunkra az idei nevezés kapcsán, hiszen szerettük volna sorozatban az 5. aranyérmet is megszerezni a versenyen. Az elvárásnak mindenképpen szerettünk volna megfelelni, ám pontosan tudtuk ez mennyire nehéz feladat. Az újabb siker egy nagyon komoly csapatmunka eredménye, ha csupán a „szűk” szakmai stábot nézzük, akkor is mintegy 70 ember precíz munkája kellett a győzelemhez. A pezsgőrajongóknak azt tudjuk ígérni, hogy ezt az elkötelezettséget visszük tovább évjáratról évjáratra, mert számunkra a pezsgő szerelem és életforma” - mondta Koczuba Róbert pezsgőmester.