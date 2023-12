A cseri városrész felé vette az irányt kedd délelőtt az a jármű, amellyel a használt sütőolajat gyűjtötték be. Ahol látták a gyűjtőedényt megálltak és a teherautóban lévő nagy tartályokba öntötték az olajat, majd üresen visszatették az ingatlanok elé. – Megtelítettük a tartályt, szeretjük a rántott húst és ennek sütéséhez kell olaj – mondta mosolyogva Kovács Vilmos. A kaposvári nyugdíjas hozzátette: eddig a benzinkúton adták le a használt sütőolajat, de szerinte a házhoz menő rendszer sokkal egyszerűbb. Volt, aki egy műanyag flakonba tette ki az olajat, amelyre egy cetlit is tett olaj felirattal. – Ezt is elvisszük, csak nem a tartályokba öntjük, hanem egy speciális kukába rakjuk – mondta el sofőr, aki az elszállítást végezte. Simon Edit az elsők között vette fel a gyűjtőedényt és azóta is használja. – Megtöltöttem a tartályt és kedden el is vitték, csak a kapuba kellett kitenni – mondta el a József utcai nyugdíjas. Hozzátette: az edény teteje tölcsérként szolgál és nagyon könnyű beleönteni az olajat. – Örülök ennek a rendszernek amellett, hogy környezetbarát, sokkal kényelmesebb is, mint a benzinkutakra elvinni az olajat – emelte ki Simon Edit. Bagó László, a kaposvári önkormányzat környezetfejlesztési irodavezető elmondta: a héten első alkalommal viszik el a használt sütőolajat. – Ma a második napon már sokkal többen helyezték ki a gyűjtőedényeket, eddig háromezren vették át a tartályokat, de még több ezer darab van belőle – tette hozzá Bagó László.

Fotó: Lang Róbert

Megjegyezte: Kapos Holding ügyfélszolgálatán személyi igazolvány és lakcímkártya felmutatása után átvehetők a három literes gyűjtők, valamint az adventi vásár egyik faházában hétfő-szerda-pénteki napon délutánonként is hozzá lehet jutni a tartályokhoz. – Az a célunk, hogy ne a szennyvízrendszert terheljük a lefolyóba öntött olajjal, hanem a gyűjtőedényekbe, valamint a társas házaknál kihelyezett intelligens gyűjtőkbe kerüljön és egy applikáció segítségével tudjuk, hogy mikor kell ezeket üríteni – jegyzete meg Bagó László.

Van helye a használt olajnak Kaposváron A speciális jármű hétfőn az északnyugati és a kisgáti városrész utcáiban vette fel a zöld tartályba kihelyezett olajat. Kedden a cseri, szerdán a donneri városrészben, csütörtökön a belvárosban, pénteken a Rómahegy egyes utcái lesznek az úti célok. A hulladékszállítási naptárban kapnak tájékoztatást a lakosok, hogy havonta melyik napokon szedik össze a használt sütőolajat. 2017-ben vetődött fel a házhoz menő sütőolaj összegyűjtése és a város 2019-ben nyertek rá 240 millió pályázati forrást, de négy év kellett, mire felállhatott a rendszer.

Fotó: Lang Róbert