– Már karácsonyra spájzolok, amurt és harcsafilét vásároltam – mondta kedden Bózsa Réka az egyik kaposvári szaküzletben. – A hagyományokat megtartjuk, ünnepek alatt halászlét főzünk és harcsapaprikás és rántott halat is készítünk. Korábban is itt vásároltam, jó minőségű a hal és kedves a kiszolgálás.

Az egyik kaposvári boltban kedd délelőtt egymásnak adták a kilincset a vevők. Az élő kárász kilója 1090 forint, az amur és a ponty 2090 forint, utóbbiból a tisztított, konyhakész változat 2590 forintot kóstál, a ponty patkó kilója 3690 forint. A hekket kilónként 1690 forintért mérik, az akciós lazac filé 6990 forint. Szij Kornél, a kaposvári Ko-Di Bt. ügyvezetője hangsúlyozta: évről évre egyre bőségesebb a kínálat Somogyban és az adventi időszakban egyik hétről a másikra fokozatosan emelkedik az eladott hal mennyisége. Bőséges a felhozatal, változatosak az árak, de több esetben nagyjából annyiért lehet hozzájutni az ünnepi menü alapanyagához, mint egy éve. Azt mondta: hetente háromszor kapnak árut, kedden egy pontyszállítmányt vettek át, szerdán afrikai harcsát kapnak, az ünnepek előtti utolsó tétel december 22-re időzítették. Az idén nagyjából tíz százalékos forgalom-növekedést tapasztalnak.

– Alapvetően somogyi halat adunk el és az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy egyre többen konyhakész halat vásárolnak az ünnepekre – mondta. – Ez sok háziasszonynak kényelmes, kézenfekvő megoldás lehet, de azt is egyértelműen látjuk, hogy vevőink hűségesek a hagyományos ízekhez. Legkelendőbb a ponty, ami változatosan elkészíthető és szerintem lényeges, hogy minél szélesebb körben népszerűsítsék a halfogyasztást. Különösen fontos, hogy már a kisgyermekek megismerjék a hal ízét és lehetőleg ne csak évente egy-két alkalommal vegyenek halat a családok. Egészséges, finom ételről van szó és sok olyan recept létezik, amivel a bevált, megszokott ízeket újabbakkal lehet kiegészíteni.

Az egy főre jutó halfogyasztás az elmúlt években többé-kevésbé, de folyamatosan nőtt, derült ki az Agrárminisztérium tájékoztatójából. Amikor a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 2013-ban elindult, még 5,4 kilogramm volt, 2021-re 6,52 kilóra emelkedett, ez több mint 20 százalékos növekedés. A hazai halfogyasztás mintegy 35-40 százaléka a karácsonyt megelőző időszakra esik, ez egyes nagy haltermelők esetében akár az éves forgalom 60-70 százalékát is adhatja. Kovács Csaba kaposvári halkereskedő szerint sokan akár már hetekkel az ünnepek előtt megveszik a halat vagy leadják a rendelést, Butor Sándor, a nagyatádi Atád Coop Zrt. cégvezetője azt mondta: az előző évekhez hasonlóan arra számít, hogy jelentősen, akár 40 százalékkal megnő a fagyasztott hekk iránti kereslet.

– Lazac, fogas és harcsa is van az étlapunkon, a vendégek szeretik a halat – hangsúlyozta Limbek Csaba, a kaposvári Dorottya Bistro üzemeltetője, aki azt is elmondta: karácsony előtt más ételek mellett elvitelre halászlevet és pontypatkót is kínálnak. Veres Zsolt, a balatonföldvári Platán étterem tulajdonosa kiemelte: továbbra is közkedveltek a hagyományos halételek, így a halászlé, a fogas roston és a harcsapaprikás is.