Azonban váratlan kellemetlenség fenyegeti az otthonát, mert egy levelet kapott a telefonos szolgáltatójától, hogy a közeljövőben megszüntetik a vezetékes telefonos szolgáltatást. Ezzel szerinte nincs egyedül, mert a többi polányi érintettnek is hasonló levelet postáztak. Idős olvasónk számára a vezetékes telefon jelentette a köldökzsinórt a világhoz, és sok mindent el tudott intézni telefonon. Ráadásul a vezetékes telefonos csomagja ingyen volt az internet mellé, csak kapcsolási díjat kellett fizetnie. A helyzet azért sem egyszerű, mert szerinte a mobiltelefonok régóta katasztrofálisan használhatóak a domboktól ölelt kis faluban, ahol 218-an laknak. Most a helyzet azzal rosszabbodott, hogy az internetkapcsolat is szakadozik. A vezeték Mernyéről jön a föld alatt, magyarázta a nyugdíjas férfi, aki elérte a telefontársaságok ügyintézőit, hogy megtudakolja, mi várható náluk, de tőlük nem kapott érdemleges információt. Beszélt a polgármesterrel is, aki tárgyalt a telefonszolgáltatókkal, de állítólag nem járt sikerrel, mert annyi választ kapott, hogy nem kötelező igénybe venni a szolgáltatást. Idős olvasónk tanulmányozta a vezetékes szolgálatótól érkezett levelet, ebben az áll, hogy hálózatfejlesztés miatt lépik meg a vezetékes telefonszolgáltatását megszüntetését. Ugyanakkor azt tanácsolták, hogy az ügyfél érdeklődjön egy honlapon keresztül, de az idős polányi férfi azt kérdezte, hogy hogyan, ha a szakadozott internetszolgáltatás nem megfelelő. A levél a mobilszolgáltatásokat ajánlotta a polányiak figyelmébe, de helyiek szerint ezekkel vannak problémák. A 82 éves férfi aggódik, ha telefonon váratlanul rendőrt vagy mentőt kell hívni, szerencsével jár-e majd. Megpróbáltuk felhívni Ellenberger Tamást, Polány polgármesterét, de sem vezetékes, sem mobiltelefonon nem tudtuk elérni. Az önkormányzat vezetékes telefonja a közös önkormányzati hivatalnál csöngött ki Mernyén, de ott sem tudtak felvilágosítással szolgálni.